快訊

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

第13輪AZ可混打BNT、莫德納 陳時中：開放全年齡

台積電亞利桑那子公司 45億美元公司債完成定價

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）今日公告，百分之百持有之子公司TSMC Arizona Corporation於紐約時間2021年10月20日完成美金45億元無擔保主順位公司債之定價完成，公司債將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

台積電說明，此次募集包括美金12.5億元1.750% 2026年10月25日到期之公司債、美金12.5億元2.500% 2031年10月25日到期之公司債、美金10億元3.125% 2041年10月25日到期之公司債及美金10億元3.250% 2051年10月25日到期之公司債。2026年到期之公司債係以面額99.976%發行，2031年到期之公司債係以面額99.561%發行，2041年到期之公司債係以面額98.898%發行，2051年到期之公司債係以面額98.658%發行。

台積電指出，公司債預計於2021年10月25日完成交割，資金用途為一般營業用途。

延伸閱讀

老派漾新意！台積電青年書篆大賞「競賽．研習．教案」創意開徵

台積電南科再生水廠火警救出2工人 疑電焊火星釀災

網傳台積電南科鄰近工地冒煙 公司澄清：非廠區

台積電南科再生水廠火警救出2工人 疑電焊火星釀災

相關新聞

半導體景氣指標 DRAM價格止跌是短暫回眸還是動能重啟？

DRAM價格最近被Chromebook筆電及智慧型手機下修出貨潮干擾，乍見觸底，這項幾乎是各項科技產品必備的核心元件，出現價格止跌訊號，意謂新一波備貨潮再現，還是短暫備貨需求？由於DRAM產業向來是觀察半導體景氣多空變化的指標產業， DRAM現貨價格變化牽動各產業神經，成為近期投資圈密集關注焦點。

雲豹甲車弊案判決 中興電重訊澄清將提上訴

中興電工今天中午表示，承製國防部雲豹甲車「動力底盤系統案」通過嚴格整車性能測試驗收合格，無詐欺情事，台中地方法院20日判...

友達首度與「為台灣而教教育基金會」攜手 翻轉學習

友達光電（2409）「老實聰明獎學金」16年來助力學子成長，為持續擴大影響力，今年首度攜手「為台灣而教教育基金會」（Te...

電動車台灣隊4大天王 MIH成形效益發酵

「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」鴻海董事長劉揚偉自信地說。十月十八日，在盛大舉辦的「鴻海科技日Hon Hai Tech Day 」（HHTD21）上，鴻海自產的三款電動車Model C、Model E及Model T終於正式亮相。

網傳台積電南科鄰近工地冒煙 公司澄清：非廠區

網傳台積電（2330）南科九路鄰近工地今（21）日上午冒出濃煙，引發各界議論，記者求證台積電，台積電今日澄清，該區域非台...

不只是聯名泡麵！華碩ROG還聯名電競籃球

華碩（2357）今（21）日表示，ROG玩家共和國自2006年成立以來，致力推廣並支持電子競技發展，宣布與百年運動領導品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。