台積電亞利桑那子公司 45億美元公司債完成定價

台積電（2330）今日公告，百分之百持有之子公司TSMC Arizona Corporation於紐約時間2021年10月20日完成美金45億元無擔保主順位公司債之定價完成，公司債將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

台積電說明，此次募集包括美金12.5億元1.750% 2026年10月25日到期之公司債、美金12.5億元2.500% 2031年10月25日到期之公司債、美金10億元3.125% 2041年10月25日到期之公司債及美金10億元3.250% 2051年10月25日到期之公司債。2026年到期之公司債係以面額99.976%發行，2031年到期之公司債係以面額99.561%發行，2041年到期之公司債係以面額98.898%發行，2051年到期之公司債係以面額98.658%發行。

台積電指出，公司債預計於2021年10月25日完成交割，資金用途為一般營業用途。