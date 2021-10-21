亞太電信深耕環境物聯網 助嘉義市揪空污隱形元兇

台灣每年10月到隔年五月，因大氣擴散條件不佳，造成空汙容易蓄積在上空，導致空氣品質惡化。亞太電信（3682）強攻新經濟，運用資通訊技術優勢，自107年攜手嘉義市政府展開「空氣品質感測物聯網」佈建計畫，透過環境品質感測物聯網，蒐集環境資料，進行大數據分析，有助於空污防制，協助嘉義市形成密度全國第一之感測物聯網。

嘉義市政府今年更針對200個空品微型感測器點位，劃分12區，進行分群管理，並標定市內5大PM2.5 汙染熱區，因地制宜擬定改善策略，改善熱區污染，守護市民健康。

亞太電信運用資通訊技術，積極拓展ICT、IoT解決方案，協助政府、企業數位轉型，至今協助全台多達7個縣市政府導入空氣品質感測物聯網，在環境物聯網領域的成績表現亮眼，全力把關台灣的空氣品質。嘉義市政府環境保護局亦指出，為實現聯合國永續發展目標第11項「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，將持續致力提升空氣品質，讓市民呼吸更清淨的空氣，呼籲市民一

同落實環境保護工作，讓嘉義市成為「全齡共享‧世代宜居」的永續幸福城市。

今年1至9月行政院環境保護署嘉義監測站PM2.5平均濃度較去年同期上升，然而嘉義市仍積極克服先天劣勢，攜手亞太電信應用空品感測物聯網，針對市內熱區汙染特性導入對應的管制措施，促成5大PM2.5汙染熱區濃度降低，今年截至9月止平均濃度較去年同期改善8.4%。