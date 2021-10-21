南科管理局：已勒令中鼎興建的再生水廠停工

南科管理局副局長鄭秀絨今（21）日表示，中鼎（9933）負責興建、營運的南科再生水廠，今天上午11點傳出火警，廠區冒出大量火煙，廠區緊急疏散逾270名工人。經消防隊前往灌救，火勢已全數控制、撲滅，幸無人傷亡。南科管理局已勒令發生工安意外的再生水廠停工，靜候調查檢查。

南科管理局副局長鄭秀絨，已接近完工收尾階段的南科再生水廠，是由中鼎工程負責興建、營運，規劃日產2萬噸再生水，將全數供應台積電（2330）南科廠使用。

鄭秀絨指出，中鼎工程南科再生水廠今天早上進行管線焊接工程時，因火星被風吹落至管線的泡棉包材，在風勢助漲下引發火災，幸而火勢並不嚴重，消防隊很快控制、撲滅。工地於第一時間全數疏散270名工人，幸無人傷亡。

中鼎南科再生水廠興建工程，已被南科管理局勒令停工，是否影響10月底啟用供應台積電南科廠的原訂計畫時程？鄭秀絨表示，中興（1513）的工程已接近完工階段，研判不致影響月底供應再生水的規劃。