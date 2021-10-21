台積電南科再生水廠旁工地失火 台積電：不影響營運

晶圓大廠台積電南科再生水廠旁工地，今上午11點傳出火警，廠區冒出大量濃煙還有火勢，廠區緊急疏散逾200名工人，幸迄未傳出人員受困情事。台積電澄清由於非台積電生產廠區，且火勢在11時30分撲滅，台積電生產營運未受影響。

據了解，發生失火的工地是屬於中鼎工程的工地，非台積電生產廠區，生產營運未受影響。

根據前往現場的消防局人員透露，燃燒起火為堆積在現場的泡棉。台南市消防局已經調派調21量消防車37名消防隊員投入灌救，初步調查，疑電焊不慎火星掉落引燃泡棉引起，全案待釐清。