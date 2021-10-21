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新晶今年EPC受原物料影響 惟標案有斬獲推升明年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能股新晶投控（3713）去年以來營運逐漸上軌道，該公司在太陽能建置案接單案量快速提升，今年在電廠建置乎（EPC）接案雖然不錯，但上半年受到原物料飆漲影響，不過該公司今年在標案上頗有斬獲，預計今年底自有電廠約在10MW，明年可望挑戰30MW。

新晶投控二大主要營運項目，包括太陽能電廠建置（EPC），及公司自有的發電廠二部分的營運。其中，在EPC部分，該公司表示，去年以來接案量就明顯增加，而今年以來，由於國內太陽能市場快速成長，內需的力道強勁，因此，接案量大增，不過今年受到原物料飆漲，讓部分案場的建置出現落後。

但在標案方面，該公司在去年標得台南市政府的防汛道路標案，全部完工後預計可增加25至30MW之發電容量，目前持續建置中，另外，今年新的標案方面，該公司獲得台東水利相關設施的標案，完成建置後的總量也約在30至40MW；另外，也陸續取得軍中的標案，該公司表示，今年底自有發電廠部分約在10MW，但明年隨著各標案陸續進入併網後，預計明年底前，自有發電廠將挑戰30MW以上，對中長期營運將有提升及穩定的效果。

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