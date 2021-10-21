KKday商城上線 催生國旅業者自主品牌生態圈

疫情加速各行各業數位轉型，更為全台觀光旅遊業帶來質變與升級的契機，深度旅遊體驗電商平台KKday宣布即日起「KKday商城」正式上線，主打五大應用優勢，店家可藉此快速建立品牌商店、自主上架、靈活定價、精準位控以及即時接單回覆，大幅提升經營力，「KKday商城」也號召全台上萬家旅遊體驗業者加入，首波鎖定戶外活動、各類遊程、娛樂體驗供應商，並跟隨KKday集團深耕國旅市場的腳步，持續開拓潛在合作夥伴，助力國旅業者盤整未來經營方向、建立自主品牌，進而掌握疫後數位旅遊商機，開啟全民旅遊電商之路。

KKday商城總監廖鴻彬分享，2020年上半年由於海外疫情的關係，KKday迅速轉戰國旅市場，2021年第一季台灣市場業績已回覆至疫情前7至8成的水準，也因為與旅遊業夥伴的緊密合作與創意激盪，KKday得以快速因應市場脈動，屢屢推出兼具話題與消費者需求的旅遊體驗商品；展望2022年，期待透過「KKday商城」助力同業夥伴邁向旅遊電商，透過數位賦能、品牌賦能大幅提升業務經營能量。

廖鴻彬補充，過往多數店家因為受限數位資源不足，在業務與旅遊商品的數位推廣上碰到許多痛點，包括：旅遊商品雖多元、但因個別行程內容繁雜，不易建立個別旅遊商品的品牌價值；因繁瑣的內外部提案、上架與合作過程，錯失市場進入良機；原有的定價結構太制式、不靈活，總是最後一刻才降價出清商品；體驗行程常超賣，人流服務品質不好控管，易造成客訴狀況；無法即時回應旅客需求，因而漏接或錯過訂單。

針對業者的五大痛點，KKday商城也擘劃相應的五大服務優勢，首先，可在KKday商城建立專屬品牌頁面、長久品牌經營累積評價；進行自主上架快速開發商品，優化業務敏捷性；回應市場脈動，自主彈性調整定價結構；精準控位掌握庫存，提升顧客服務效率；最後還能線上商機即時回覆，迅速無縫對接消費者。此外，KKday旗下rezio預訂系統全面支援KKday商城，讓店家一支手機就能做生意。

KKday表示，除了台灣市場外，所有海外KKday夥伴也同樣致力國旅商品開發，為疫後跨境旅遊重啟做準備，目前KKday全球會員數已突破600萬人，「KKday商城」將以台灣市場為基石，深耕本土旅遊體驗店家，未來也期待依循台灣模式輸出至KKday海外市場。