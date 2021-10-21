Twitch萬聖節限定活動起跑 揪社群搞鬼打怪

年度恐怖大典萬聖節即將到來，Twitch今年將於 10月25至 31日再度舉辦萬聖節限定活動「Twitch搞鬼打怪萬聖節」，跟社群一起嗨翻萬聖週！Twitch推出一系列萬聖節主題精彩活動，包含由人氣歌手李芷婷、知名實況主依渟和林芙芙領銜的萬聖 Cosplay、《絕地求生》於 Twitch PUBG台灣官方頻道推出的《絕地搗蛋王》賽事限定掉寶，還有 Twitch 實況主賽事《Witch It女巫來了》。此外，人氣遊戲《黎明死線》和遊戲發行商 Devolver Digital也分別在 Twitch公開新的生存者角色和多款恐怖遊戲。Twitch更特別推出驚悚指數報表的 IG幽靈濾鏡，彷彿背後靈就在身邊，更添恐怖刺激。

今年萬聖節 Twitch為社群精心準備了一系列恐怖好玩的萬聖限定活動，人氣歌手李芷婷（/zhiting_li）、知名實況主林芙芙（/linfufu）和依渟（/et_1231）三人將分別於 10 月 27日、28日及 30日於各自頻道輪番挑戰萬聖 Cosplay秀出創意恐怖造型，Twitch也號召更多實況主夥伴們在 10 月 25日至 31日期間於個人頻道上一起來萬聖 Cosplay，把萬聖氣氛一起帶給觀眾。

不只實況好看，還有觀眾好康不能錯過。超人氣大逃殺遊戲《絕地求生》於 10 月 21日起推出《絕地搗蛋王》社群賽事、在參賽選手頻道開啟掉寶，並將於 10 月 29日晚上 7點在 Twitch PUBG台灣官方頻道（/pubg_taiwan）舉辦決賽，凡是當天觀看頻道實況累積滿 30 分鐘的觀眾即能得到「萬聖蜘蛛噴漆」掉寶，再滿 30分鐘還能獲得「南瓜頭盔造型」。活動詳情請見PUBG活動網站。

壓軸登場的萬聖限定實況主賽事《 Witch It 女巫來了》將於 10月 30日聚集 27位好手，以獵人方或女巫方挑戰「Hide and Seek」與「Hunt a Hag」兩種遊戲模式，展開捉女巫大賽。本次直播主賽事特別邀請知名電競主播易先生（/zax82410）擔任主持人，賽評將由人氣實況主葉子（/senyeyezi）、月希（/tsukilin）、及前職業選手虧皮（/krapycoco）擔任，更將在賽事開始前來場爆笑無厘頭的萬聖節趣味競賽，炒熱賽事歡樂氣氛。本次節目賽事豐富，將於當天 6 點半開始，絕不要錯過。

刺激萬聖就要打遊戲慶祝！經典恐怖生存遊戲《黎明死線》特別為 Twitch 實況主夥伴提供 50組全新生存者角色序號，供玩家在 10月 25日至 31日免費換上新角色。遊戲發行商Devolver Digital也將從 10月 25日至 31日提供實況主夥伴五款人氣恐怖遊戲免費玩，包含恐怖吃人遊戲《紅怪》（Carrion）、卡牌型解謎挑戰《賭命牌卡》（Inscryption）、科幻風動作射擊《廢墟》（RUINER）、融合彈幕射擊和地牢冒險的《挺進地牢》（Enter the Gungeon）以及美式畫風的地下城冒險《迪托之劍》（The Swords of Ditto），各 10 組供夥伴試膽。

Twitch今年更首次推出超驚悚 IG背後靈互動濾鏡《鬼影追追追，阿飄在那裡》，透過鏡頭感應器打造超逼真背後靈，怎樣都甩不到，驚悚指數破表！今年 Twitch搞鬼打怪萬聖節為社群帶來恐怖又好玩的萬聖精彩活動，無論喜歡看實況、玩恐怖遊戲還是和朋友搞怪自拍，都能在 Twitch和社群一起嗨翻萬聖節。

Twitch今年首次推出 IG背後靈互動濾鏡《鬼影追追追，阿飄在那裡》，打造阿飄如影隨形的驚悚效果，驚嚇指數滿點。