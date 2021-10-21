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宏達電、高市府聯手打造5G XR O-RAN實驗場盛大登場

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

宏達電、高雄市政府與經濟部工業局、加工處攜手合作在高軟鴻海大樓2樓打造首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試5G專網研發平台。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，HTC除了是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也成功成為5G系統整合廠商，不但整合國內5G O-RAN之能量，更進一步延伸與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案。他透露，HTC將持續擴大投資成立｢5G應用解決方案研發中心」， 5G XR O-RAN實驗場即是HTC深耕高雄的第一步。

高雄市政府表示，高雄力拚產業轉型，成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，盼藉由5G帶來突破性的開創與變革，協助製造業、服務業解決痛點。同時，市府也將協助廠商進行技術、商務媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。

「5G XR O-RAN實驗場」啟用當日包含高雄副市長羅達生、HTC總經理黃昭穎、工業局副組長顏鳳旗、加工處長楊伯耕、及資策會創生處長洪毓祥及多家相關企業代表均蒞臨參與。此外現場還有金鐘獎最大贏家，由睿至與公視、原子映象合作的「天橋上的魔術師」戲劇場景VR展，HTC打造全球首創的虛擬「CAT ART」藝術饗宴、VR職訓解決方案、資策會5G智慧手臂應用方案等，展現高雄5G研發能量。

5G HTC 工業局

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