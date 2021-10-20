快訊

零負評女神林依晨證實自然產下天秤寶寶 喜迎小公主

恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

洪春暉暢談社會數位轉型大挑戰 其中這個最關鍵

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

不同於經濟科技論壇的其他講者，侃侃而談在疫情下出現的科技新趨勢，資策會產業情報研究院（MIC）代所長洪春暉以「社會數位轉型大挑戰」為主題，帶著更多人文的精神，關懷數位科技導入造成社會各層面的衝擊，及如「數位調適」何彌平數位落差，協助科技應用迅速導入。

洪春暉指出，在2019年前任MIC所長詹文男的帶領下，開始以新科技導入對社會帶來什麼影響為主題進行研究，目的在科技研發過程中，如何找尋相關配套，加速創新科技應用落地，在2020 MIC也將研究內容彙集成書。

資策會在研究過程中，發現創新科技對社會帶來很多問題，許多人在資安、隱私權上也提出質疑，可見有很多人擔心會成為數位弱勢，新科技的導入可能再擴大數位落差，民眾抗拒將阻礙創新科技應用落地。

目前在食衣住行育樂都可以看到科技應用大量導入，資策會將新型態智慧科技分為iABCDEF，分別是物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、區塊鍊（block chain）、資安（cyber security）、資料建構（data construcrion）、邊緣運算（edge computing）、5G（five）。過去可能是單一科技在驅動，未來會是上述迭帶推動，導入物聯網收集到很多資料，會加快AI模型的成熟，互有關連，因而加速新興科技應用的進展。

科技已經造成行為改變，老人未來居家空間也出現變化，洪春暉舉例，有家人為了保護老人讓他住在裝滿監視器的空間，老人依舊昏倒在監視器拍不到的角落，只因這邊換衣服不會被看到，可見老人也會注重隱私，不喜歡活在滿布監視器的房間內，如何在在隱私與安全取得平衡也是一大難題。

資策會提出「社會數位轉型三部曲」倡議，由新科技帶出「數位創新」，再來透過「數位調適」讓所有人形成共識，避免出現數位落差，藉此達到真正的數位轉型。

在遠距上班之後，如何在彈性工時下調適？洪春暉所長以自身經驗舉例，遠距雖免去交通往返，時間卻都拿來開會，他曾經從早開會到下午，連上廁所都沒空。疫後時代，員工跟雇主間的關係產生轉變，固定工時制主管如何知道員工有認真上班，總不能一直檢查攝影鏡頭，他觀察，以往的雇傭關係改變逐漸轉為責任制，以達成指定任務為依據。

數位轉型跟所有人有關，國家社會到企業，每個環節緊緊相連，可能卡在法規、隱私權、使用者不會用，或不信任新科技，如何扶植弱勢群體？如何弭平數位落差？並不是導入新科技後就結束，如何有效數位調適目前尚未出現標準答案，要社會集體去努力。

延伸閱讀

智慧經營／工研院總營運長余孝先 敏捷管理 從心做起

資策會秀AIoT新科技 前進解密科技寶藏虛擬展

瞄準數位轉型商機 台新創公司以新加坡為區域樞紐

鴻海數位轉型 看見成果

相關新聞

疫後變局 電電公會：新南向應朝建立垂直式聚落新思維

台灣區電機電子公會理事長李詩欽今日在參加台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動會議致詞時表示，因應美中貿易衝突及新冠肺炎疫情...

NCC邀電信業21日「喝咖啡」 討論資費降價方案

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥明（21）日下午二時要找五大電信業者總座到NCC「喝咖啡」，希望考慮資費優惠等方案...

疫情趨緩，筆電降價不遠了？業界：恐得等到「明年這時候」

剛拿到五倍券，你正等著換購電腦嗎？業界大老說，由於供應鏈缺料，目前電腦還是供不應求，期盼降價的民眾，恐要等到明年這時候。

日經社評：日本拉攏台積電 應借力使力提升數位產業

日經新聞今天以「日本應對台積電投資案借力使力來強化工業基礎」為題發表社評，讚揚日本政府促成台積電赴日投資的務實決策，但也...

宏碁屢遭駭客攻擊 陳俊聖：將成立資安學院

電腦品牌廠宏碁屢遭駭客攻擊，宏碁董事長陳俊聖今天受訪表示，已立即阻止並恢復系統，不影響營運和生意，無機密外洩問題，但坦言...

影／鴻海董事長劉揚偉：電動車預計2024年提早起飛

鴻海科技集團董事長劉揚偉今天參加三三會演講時表示，電動車市場現在只是剛起步，但是很多科技大廠與車廠競相投入研發與製造，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。