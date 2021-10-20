洪春暉暢談社會數位轉型大挑戰 其中這個最關鍵

不同於經濟科技論壇的其他講者，侃侃而談在疫情下出現的科技新趨勢，資策會產業情報研究院（MIC）代所長洪春暉以「社會數位轉型大挑戰」為主題，帶著更多人文的精神，關懷數位科技導入造成社會各層面的衝擊，及如「數位調適」何彌平數位落差，協助科技應用迅速導入。

洪春暉指出，在2019年前任MIC所長詹文男的帶領下，開始以新科技導入對社會帶來什麼影響為主題進行研究，目的在科技研發過程中，如何找尋相關配套，加速創新科技應用落地，在2020 MIC也將研究內容彙集成書。

資策會在研究過程中，發現創新科技對社會帶來很多問題，許多人在資安、隱私權上也提出質疑，可見有很多人擔心會成為數位弱勢，新科技的導入可能再擴大數位落差，民眾抗拒將阻礙創新科技應用落地。

目前在食衣住行育樂都可以看到科技應用大量導入，資策會將新型態智慧科技分為iABCDEF，分別是物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、區塊鍊（block chain）、資安（cyber security）、資料建構（data construcrion）、邊緣運算（edge computing）、5G（five）。過去可能是單一科技在驅動，未來會是上述迭帶推動，導入物聯網收集到很多資料，會加快AI模型的成熟，互有關連，因而加速新興科技應用的進展。

科技已經造成行為改變，老人未來居家空間也出現變化，洪春暉舉例，有家人為了保護老人讓他住在裝滿監視器的空間，老人依舊昏倒在監視器拍不到的角落，只因這邊換衣服不會被看到，可見老人也會注重隱私，不喜歡活在滿布監視器的房間內，如何在在隱私與安全取得平衡也是一大難題。

資策會提出「社會數位轉型三部曲」倡議，由新科技帶出「數位創新」，再來透過「數位調適」讓所有人形成共識，避免出現數位落差，藉此達到真正的數位轉型。

在遠距上班之後，如何在彈性工時下調適？洪春暉所長以自身經驗舉例，遠距雖免去交通往返，時間卻都拿來開會，他曾經從早開會到下午，連上廁所都沒空。疫後時代，員工跟雇主間的關係產生轉變，固定工時制主管如何知道員工有認真上班，總不能一直檢查攝影鏡頭，他觀察，以往的雇傭關係改變逐漸轉為責任制，以達成指定任務為依據。

數位轉型跟所有人有關，國家社會到企業，每個環節緊緊相連，可能卡在法規、隱私權、使用者不會用，或不信任新科技，如何扶植弱勢群體？如何弭平數位落差？並不是導入新科技後就結束，如何有效數位調適目前尚未出現標準答案，要社會集體去努力。