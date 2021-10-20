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影／電動車錢潮提早報到 劉揚偉：2024年就爆發

經濟日報 / 記者黃靖文／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉參加三三會演說電動車的發展與未來，表示請大家拭目以待鴻海在電動車領域的發展。 記者潘俊宏／攝影
鴻海董事長劉揚偉參加三三會演說電動車的發展與未來，表示請大家拭目以待鴻海在電動車領域的發展。 記者潘俊宏／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（20）日於公開演講時說：「電動車市場2024年就會起飛，比2年前預期的2025年，提早了一年發生。」本周，鴻海科技日一口氣發表了3款電動車，其中，Model C車型可望在2023年開賣，且價格不到百萬。

劉揚偉在演講中也披露，鴻海接下來電動車的海外設廠布局計劃。他說明，會採取BOL營運模式，建構本地化電動車供應鏈。譬如在中國大陸攜手吉利、東南亞攜手泰國國家石油（PTT）、美國則買下Lordstorm俄亥俄州廠房及設備。

劉揚偉透露，接下來在歐洲、印度、南美都會建立生產基地，歐洲的進度較快，有可能會和德國車廠有間接合作。接著可能會依序前進印度、南美，南美的基地非常有可能選擇在墨西哥，劉揚偉說：「墨西哥現在儼然成為中南美洲非常重要的生產重鎮，很多企業都往那邊投資。」

劉揚偉 電動車 鴻海

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