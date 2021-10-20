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爭取藍天商機！科技部：攜手資通訊產業進軍太空

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

科技部今（20）日舉行國家太空中心成立30周年記者會。科技部長吳政忠表示，太空是全球新興產業，將從大衛星進入到與人類生活結合的全新時代，將攜手台灣電子五哥、資通訊產業進軍太空產業，在「藍天」中搶機會。

廣達電腦（2382）董事長林百里致詞表示，台灣在半導體資通訊具備競爭力，太空產業角色愈加關鍵，未來成為超聯結地球，台灣不能在太空產業中缺席，也要成為解決方案的供應鏈。

科技部表示，今(2021)年是台灣太空科技與產業發展關鍵一年，蔡總統於今年6月公布《太空發展法》，國研院轄下的國家太空中心最快於明年上半年轉型為「行政法人」；太空中心主任吳宗信表示，太空中心將轉型定位為「國家太空總署」，目標是希望未來三到五年，台灣要成為下一個新興太空國家中的重要成員。

科技部今日上午舉行「榮耀三十迎向未來，國家太空中心成立30周年記者會」，林百里、友達光電（2409）董事長彭双浪等多位資通訊業者都應邀出席。

吳政忠表示，國家太空中心在過去30年已為台灣太空發展打下基礎，而今太空產業就是新興產業，「台灣的太空產業就是資通訊、機械產業」；他並說，「以前講藍海，現在還多了一個藍天，就是太空」，台灣有機會在「藍天」中搶機會。

他表示，未來太空產業將進入新紀元，將全面與人類生活結合，將在太空打上好幾萬顆低軌衛星；台灣有電子五哥及資通訊產業，過去只拿到電腦、行動通訊硬體設備商機，在未來太空時代，就是發展太空網通產業，台灣將會有新的機會。

林百里則表示，太空產業現在正式成為六大核心戰略產業，未來10年全球進入超高速運算時代，很多困難的運算都可以做到，AI人工智慧跟5G將會扮演重要角色，接著量子運算跟6G接續誕生。未來衛星訊號將會涵蓋地面、海洋、航空，聯結每個行業，形成超聯結的地球、智慧的地球，帶來龐大的智慧經濟。

他表示，隨著低軌道衛星與商業化發展，太空產業將會愈來愈關鍵，解決方案將會更智慧化，台灣不僅不能缺席，也要成為解決方案、亦即應用產業的供應鏈。

太空 資通訊 科技部

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