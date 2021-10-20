中華電總座郭水義：攜夥伴創護國群山 迎台灣最美十年

中華電信（2412）總經理郭水義今日參加經濟日報科技論壇，以「科技即戰力 引領智慧轉型」為題發表演講，掌握遠距、零接觸的新契機，發揮寬頻、雲端、資通訊重鎮優勢，搭上科技浪潮，結合地緣優勢，組成國家隊，打造創新好場域，打進國際盃，創造護國群山，迎來台灣最美的十年。

經濟日報科技論壇今年主題為「新智慧．新轉型．新契機」郭水義表示，新智慧有三個層次，包含技術驅動進步，實證場域不斷練兵的精進，以及推廣運用的層面。而新轉型則是跳脫傳統，以5G AIoT技術蓬勃發展交錯運用，驅動轉型發生，新契機代表科技驅動之後，人類智慧生活、產業升級及政府治理有不同想像，將顛覆以往的改變，用最高度的熱情，推向新契機的發展。

郭水義表示，去年疫情發生以來，中華電信協助科技防疫，打造電子防疫平台，蔡英文總統就提到，中華電信用科技防疫，超前佈署，年都還沒過完，初二就回來上班，為了防疫盡心盡力，謝謝先進技術集結，讓最即時、最精準、最到位的防疫工作讓台灣變得更安全。科技助力台灣，展現防疫力量，全球有3%人口確診，台灣確診率則努力控制在0.07%，是台灣的驕傲。

此外，2021年4月之後台灣新冠疫情增溫，行政院在5月中啟動簡訊實聯制，郭水義表示，行政院、政委唐鳳、交通部等跨部會加上召集電信業者，要求三天內開發簡訊質聯制，打造一個掃碼、點選連結、發簡訊三步驟，免下載、免輸入、免費使用、店家不留個資，就可以完成簡訊實聯制。

而未來全民將面對的是與疫情共處的時代，郭水義認為，達爾文進化論中提到「能夠生存的物種，非最強壯、最聰明，而是可以對變化做出快速反應的物種」，因此疫情的新常態是面對數位轉型加速下的變局，政府治理、企業產業升級及民眾生活都產生顛覆性改變。

郭水義認為，要以變革因應變局，以創新開啟新局，迎接數位新浪潮、創造轉型衝新高、享受數位浪紅利、美好願景樂逍遙。

郭水義表示，台灣5G頻譜標金的人均成本是世界最高，開台一年多來，台灣5G網路速度已經成為世界第一，中華電信強調「打快」、「廣結盟」兩大策略，機會不等人，唯有打快，攜手網通廠等合作夥伴，才能掌握全世界商機。

郭水義認為，中華電信廣結盟策略，從網路基礎設施出發，各行各業掌握產業關鍵知識，中華電信都不懂，但不懂交通，中華電信可以促進智慧交通，不懂醫療，可以促進智慧醫療，不懂文化，也可以促進文化科技，而基礎建設到位是各種智慧應用發展的基礎。

現在台灣5G建設快速，速度也達到全球第一，郭水義看好，5G加上AI、大數據、區塊鏈、雲端跟資安等新科技，可以發展智慧無限應用，就像是無敵鐵金剛的控制中心，更可以落實到政府治理，百工百業應用，到民眾的食衣住行育樂，將顛覆人們想像。

郭水義表示，中華電信5G智慧應用助力企業數位轉型，已經拓展到智慧工業、文教、交通、醫療、巡檢、農業、企業創新應用、開放網路等十大驗證場域，十大場域也將延伸十大應用，這樣的改變是從0到1，從1到100甚至1萬，未來兩三年將蓬勃發展。

郭水義表示，智慧交通可以發展大數據車流、智慧路口、智慧執法、智慧巴士、智慧鐵道、智慧停車、智慧船舶、自駕車，低軌道衛星也可以架構到海上的智慧船舶。

此外，郭水義表示，中華電信發展智慧醫療中的遠距醫療、遠距照護、緊急救護、血氧監測、智慧理賠、5G高雄榮家智慧長照，其中緊急救護更是體現上車就到院，一分鐘要搶救一條命，透過5G高速網路、低延遲，透過5G AR眼鏡，第一時間將病患資料傳送到醫院，上車就到院，把握黃金一分鐘，已經跟基隆長庚醫院展開POC試驗。

郭水義表示，智慧理賠則利用區塊鏈技術建構跨產業平台，讓民眾一次完成理賠申請，已經跟壽險公會建構「保險理賠醫起通」，攜手產險公司也發展旅行不便險，從航空業延遲的班機通報，就可以智慧理賠，稍稍降低生活不便。

中華電信也打造智慧文化案例，包含虛擬演唱會、異地共演、多視角轉播、沉浸體驗、故宮AR導覽、兩廳院AR、AR書櫃等，智慧工廠則有日月光（3711）、精測（6510）、緯創（3231），可以提升生產效能，降低瑕疵，即時監控設備，現在5G AIoT導入智慧工廠正在蓬勃，製造是台灣強項，未來智慧工廠一定是進步最神速的智慧應用。

郭水義也指出，氣候變遷下，未來智慧農業是未來解決糧食的重要方案，智慧農業更吸引年輕返鄉務農，中華電信已經在全台13個縣市、23個業主、14項農作物，用科技手段，降低農業投入時間，用智慧感測提升產量、產值、品質，此外，智慧巡檢可應用在橋梁、鐵道、軌道、水庫，可降低災害，預先防範。

此外，中華電信技術發展也走在最前面，郭水義表示，中華電信積極布局5G mmWave超大寬頻，以毫米波大頻寬，在特地場域發展5G超高速度，同時布局5G SA獨立組網，實現網路切片功能，專用虛擬網路提供高效能服務，已經在林口跟電信研究院打造實驗網路，未來落地各專用場域，更攜手台灣網通等廠商打造O-RAN開放網路布局，看好O-RAN是全球電信業者營運巨大彈性，是台灣廠商的巨大商機，未來落地高雄亞灣區及桃園青埔2022年世界客家博覽會，希望帶動、加速網通廠商O-RAN應用。

郭水義也看好台灣未來掌握遠距、零接觸的新契機，發揮寬頻、雲端、資通訊重鎮優勢，搭上科技浪潮，結合地緣優勢，組成國家隊，打造創新好場域，打進國際盃，創造護國群山，迎來台灣最美的十年。