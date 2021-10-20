COMPUTEX 2022實體展明年5月重返南港展覽館

新冠肺炎疫情趨緩，疫苗覆蓋率持續攀升，各國陸續鬆綁邊境管制，國際展覽實體活動開始回歸。COMPUTEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，亞洲指標B2B科技專業展 – COMPUTEX TAIPEI 2022實體展將於2022年5月24日至27日重返台北南港展覽館，國內廠商參展辦法已於2021年10月6日正式上線公布，預計將於11月中開放線上登記報名。

COMPUTEX線上展COMPUTEX CYBERWORLD平台，2022年參展服務也將同步開放海內外企業申請，並以COMPUTEX海內外參展商產品資訊資料庫全年無休線上展示功能，提供國際買主最完整的資通訊產品及產業數位轉型解決方案採購服務。

台北市電腦公會指出，為增加廠商新品曝光與提升參展成效，凡是成為COMPUTEX 2022實體展參展廠商，即可免費享有價值三萬台幣之COMPUTEX CYBERWORLD線上展C級方案服務。

與COMPUTEX同期同地舉辦之新創展會InnoVEX 2022實體展，已自10月6日起開放海內外企業進行線上報名，凡是2017年1月1日之後登記成立之新創企業皆可報名參加，取得實體展資格後亦可報名參加大會舉辦之新創競賽InnoVEX Pitch Contest，角逐高額獎金與宣傳曝光。

台北市電腦公會表示，根據「從數據看世界」網站（Our World in Data）資料顯示，統計至2021年10月12日為止，COMPUTEX前十大海外買主國家新冠疫苗完整接種比例平均值接近6成，至少一劑接種比例平均值也將近7成，而且疫苗覆蓋率持續穩定提升中。再加上世界各國陸續鬆綁完整接種者邊境管制規範，CES、MWC等國際性展會宣布2022年恢復實體展，因此COMPUTEX 2022也確認恢復實體展會活動，歡迎海內外企業共同與會。

台北市電腦公會指出，因應後疫情時代，COMPUTEX / InnoVEX 2022將以虛實合一全方位展覽方式為國內外廠商與海內外買主服務，透過無遠弗屆的線上展服務，可讓國際買主不受時區限制直接線上觀看參展商產品與解決方案，TCA也將透過數萬筆買主資料庫搭配主題式電子報主動出擊，以提高廠商線上展出效益，增加廠商新品曝光率。