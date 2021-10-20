瀚草「合影視」資金到位 明年正式運作

在串流影音平台所帶動的自製內容熱潮下，吸引各界加入投資行列。由影視內容業者瀚草發起的「合影視」基金，所募集的 2.5億元資金已經到位。瀚草影視創辦人曾瀚賢表示，合影視原訂暑假開始營運，因為疫情關係，將在明年正式展開。

曾瀚賢指出，合影視還在走行政流程，不過已與許多製作公司、創作者展開洽商中，規劃相關內容。 面對下一階段的挑戰，不管是在選材、創作者等各環節，在資金到位後，要把製程產業做好最佳準備。

繼2016年Netflix進軍台灣市場，成軍將滿兩年的Disney+也在日前宣布加入台灣OTT（Over-The-Top）市場。瀚草曾與Netflix合作推出「誰是被害者」夯劇，曾瀚賢認為，更多國際平台與內容進入台灣市場，「台灣影視內容產業將進入戰國時代，需要更多的策略與更廣的布局」。

曾瀚賢表示，以台灣本土市場來看，有電視台也有OTT，產製內容時，除了國際市場，必須兼顧不同平台。也就是必須考慮是跨平台的發行，或是面向全球市場跨境的發行，內容所具備的元素也不同，這些都要持續深耕。而台灣業者最大的優勢就是靈活，「靈活是我們最大的能量」，所以可以把不同元素進行融合，巧妙運用特色，也永遠把視野打開，創造新的可能性。