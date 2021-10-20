集邦拓墣預測：2022年大尺寸面板供需比趨於寬鬆

全球市場研究機構集邦拓墣科技（TrendForce）今（20）日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會。顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，展望2022年，大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆，AMOLED手機仍積極擴大市場。

集邦拓墣顯示器研究處研究副總經理范博毓表示，疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退，2021年下半年起，面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨，只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上，伴隨著需求退燒，過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現，市場勢必需要一段不短的時間消化。

然而，在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間，同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫，這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展，2021年大尺寸面板供需比為5.4%，預期2022年供需比將達7.3%，可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢，能否再創反彈契機，則將考驗著眾家面板廠在稼動率，產品組合以及獲利水準之間如何調節。

手機市場中，AMOLED面板技術逐漸成熟，逐步擴大市場規模，滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%，也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展，趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI，讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。

品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元

集邦拓墣顯示器研究處研究副理陳恕勛表示，2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年，品牌已擺脫以往處於觀望的方式，轉而以務實的方式，將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面，以率先佈局，優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權，同時在價格上能有高度的制價能力。

陳恕勛指出，就如蘋果與三星在2021年，即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上， 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術，採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案，作為Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的間距更小，Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升，並搭配更細密的驅動方式，實現高背光分區，以符合百萬等級的高對比效果，拉開與傳統LED的對比效果的差距，直接對標OLED的高對比效果，提升了產品亮點，也促進了產業升級的機會。

不僅如此，三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外，也跨足LED晶片更小的Micro LED，應用在自發光的大型顯示器上，將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。