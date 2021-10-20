震旦集團成立滿56週年 靠創新商模迎戰疫後新經濟

震旦集團（2373）今（20）日成立滿56週年，舉辦懸掛金蛋儀式，象徵集團正式邁入第57年，寓意震旦蒸蒸日上、追求永續經營。近期震旦因應後疫時代零接觸需求，不斷推出創新商業模式，同時擴大雲端及智能應用領域。

震旦集團旗下震旦OA、震旦家具、震旦雲、互盛、金儀、康鈦、通業、長陽生醫等事業部提供企業整合性的「防疫解決方案」，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、健康管理、3D列印及醫療應用，協助企業防疫部署。

震旦集團為辦公領域的綜合性行銷集團，持續深化、聚焦「智能辦公」、「樂活辦公」、「健康／綠色辦公」三大主軸。「OA事業」以列印設備結合軟體與服務為主，為顧客提供高效、智能的辦公解決方案，並結合物聯網、雲端、遠端服務平台，提供零接觸即時服務，其中「防疫智能辦公」解決方案包含員工進入辦公室前，使用零接觸測溫消毒機設備、AI人臉辨識系統先行過濾；進入辦公空間後，上層空氣也經淨化設備處理，打造健康辦公環境。

「家具事業」於今年對外名稱由「震旦辦公家具」更名為「震旦家具」，將服務範圍擴及辦公、教育、醫療三大領域；同時，提出以用戶為中心的「Activa靈動辦公空間」價值主張，於今年6月於上海成立「Activa Lab 靈動辦公實驗室」，聚焦「專注、協作、學習、社交、放鬆」五種辦公活動模式，為企業打造更智慧、高效、樂活之辦公生活場景。並推出20多項Activa商品及場景解決方案，為企業數位轉型與創新賦能。並於大陸成立「震旦家居」，正式進軍兒童家居領域，跨足互聯網電商經營，全方位滿足顧客需求。

為提升生產效率，加速震旦江蘇智能園區的建設，引進大數據、人工智能、物聯網等科技，精進綠色生產，紮根智能製造；預計2022年完工投產，以滿足更多的市場需求。

「雲端事業」因應零接觸商機，提供「AI面試系統」應用，除可減少面試流程與接觸風險外，更協助企業進一步預測及發展人才管理策略，讓人才甄選變得精準快速，己獲許多知名科技業、製造業及金控集團使用，也讓雲旦雲用戶數快速增長突破6萬。

震旦集團秉持經營理念的信念，不斷追求「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會、追求永續經營」，更重視精緻服務、精緻經營，並積極參與公益回饋社會，善盡企業的社會責任。

在ESG中環境、社會、公司治理等三大構面，震旦而為響應碳中和，提倡綠能環保，震旦除提供綠色辦公商品與服務外，顧客可透過「智能客服中心」、「行動客服App」，即時享有線上故障排除服務，藉由線上服務降低接觸風險，同時也減少交通來往的碳排放量，達到智能環保之效。攜手企業重視環保，響應碳中和，將減碳節能服務導入辦公生活。

展望2022年，震旦集團將持續做好顧客滿意、同仁樂意，同時強化公司治理，落實環境保護，踐行震旦經營理念。持續以「讓辦公生活更美好」的信念，為顧客創造價值與美好體驗。