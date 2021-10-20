華邦電攜手Efinix 合攻超低功耗AI和IoT裝置

全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電（2344），今日宣布可編程產品平台和技術的創新廠商 Efinix， 選擇華邦電 HyperRAM記憶體來驅動其新一代的攝影機和感測器系統，例如 AIoT、熱成像攝影機、工業攝影機、機器人和智慧型裝置。

華邦電表示，該公司的 256Mb x16 HyperRAM 2.0e KGD 具備超低功耗、高效能和小巧的外型尺寸設計，能為 Efinix Titanium Ti60 F100 提供完整、易於實作的記憶體系統，幫助其快速且以符合經濟效益的方式將產品推向市場。

華邦電表示，設備製造商正在將感測器和連接功能加入到幾乎所有的新一代應用之中，這一趨勢推動了提高邊緣處理的能力，同時卻又希望能繼續保持裝置小巧尺寸的需求。

華邦電的HyperRAM，特別針對這些應用進行優化，透過混合睡眠模式提供超低功耗，用較少的腳位數簡化設計，且保持晶片尺寸極其小巧。品牌客戶或系統製造商，如Efinix可輕鬆設計出 PCB 尺寸更小的封裝架構Ti60 (SiP 256Mbx16 HyperRAM KGD)，以裝載至穿戴式攝影機等輕巧型應用裝置之中。

Efinix 行銷部副總裁 Mark Oliver 表示，Ti60 F100 專為邊緣和物聯網應用所設計，要求其具備小巧尺寸和低功耗等關鍵特色。華邦所提供的超低功耗和小尺寸HyperRAM搭配 Titanium 系列的低功耗，可充分滿足上述要求。華邦電 HyperRAM 採用低腳位數，可使裝置輕鬆整合到微型的多晶片系統封裝中。