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NCC邀電信業21日「喝咖啡」 討論資費降價方案

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
電信業界傳出，NCC邀請五大電信業者總座到NCC「喝咖啡」，討論資費優惠等方案。 本報系資料庫
電信業界傳出，NCC邀請五大電信業者總座到NCC「喝咖啡」，討論資費優惠等方案。 本報系資料庫

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥明（21）日下午二時要找五大電信業者總座到NCC「喝咖啡」，希望考慮資費優惠等方案。根據NCC統計，台灣5G開台一年多、統計到今年9月，5G用戶數為389萬1,527戶，但目前4G用戶數還有高達2,565萬2,830戶。業者坦言，以「規模經濟」來看，5G尚未到此規模。

業界人士透露，NCC上周已發出電子郵件，邀請中華電信（2412）總經理郭水義、台灣大（3045）總經理林之晨、遠傳（4904）總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信（3682）總經理黃南仁到NCC，商談立委關心的議題。據了解，五大電信業者總經理多數將親自出席，不過對降價議題，業者多半認為5G初期建設成本仍高，難談實質的降價，與立委期待比照4G「499」更是不可能。業者坦言，好不容易才開始讓499「退場」，5G才第一年不可能談到這種價格。

因立法院要求壓力大，NCC就找業者喝咖啡，但業者也指出，台灣5G頻譜標金是天價，網路建設更是「加速、加量」，5G吃到飽費率1,399元起跳，已經是全球最低，目前難談實質的降價，但可以增加補貼，讓消費者有感。

4G 5G NCC 資費

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