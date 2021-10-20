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集邦估明年AirPods出貨8500萬套 4家供應商受惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce 2021 紅外線感測市場趨勢- 3D 感測、光達、SWIR LED報告指出，AirPods 3仍以光學式入耳偵測為主，預估明年蘋果AirPods系列產品整體出貨量將有望達8,500萬套，年增3.7%，相關零組件供應商晶電（2448）、DOWA、II-VI／ Finisar、及模組組裝的環旭電子等將受惠。

TrendForce表示，透過搭載光體積變化描記圖法 （Photoplethysmography， PPG），改善光學式入耳偵測成為皮膚感測器，使用四顆兩種波段的短波紅外線LED與兩顆砷化鎵銦光電二極體，業界人士表示可能以水分監測作為皮膚感測器，進一步可辨識到使用者皮膚與其他表面的不同。

TrendForce認為，隨著終端產品需求上升，相關供應商也將因此受惠，包括短波紅外線LED（SWIR LED）供應商為晶電 （Epistar）與DOWA；砷化鎵銦光電二極體（InGaAs Photodiode）供應商為DOWA與II-VI ／ Finisar；模組組裝為環旭電子（USI）。

TrendForce說，短波紅外線（Short Wave InfraRed； SWIR）波長介於1,050~2,500nm，能檢測水份、糖份、酒精等各類成份的波段，在技術成熟與價格合理化之下，預計將在今年下半年正式導入穿戴式裝置。

TrendForce指出，隨著演算法的提升，穿戴式裝置將更有機會搭載生理監測（Biosensing），光體積變化描記圖法除了涵蓋心跳、血氧外，未來甚至可望見到身體含水量、血糖、血脂與血液酒精濃度等更多功能導入。

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