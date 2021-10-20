中華電董座謝繼茂給同仁公開信 挑戰5G、承諾加薪

中華電信（2412）今年雖面臨產業嚴峻挑戰，但營運表現交出亮眼成績單，更將在2022年啟動組織轉型，中華電信董事長謝繼茂今（20）日特別發出一封給同仁的公開信，標題就是「強調挑戰5G，齊心轉型，承諾加薪」。

謝繼茂更宣告，個人家庭事業群、企業分公司及國際分公司組成以客戶為導向的三大事業群，並成立網路分公司，與數據分公司跟中華電信研究院，形成三大技術團隊，迎向未來的戰備隊伍成型，挑戰未來、齊心轉型，讓中華電信永續成長，翻轉未來。

以下為謝繼茂寫給同仁的公開信全文。

5G戰鼓已響，全體同仁面對電信經營環境嚴峻的挑戰，總能交出一張又一張亮麗的成績單。明年1月1日起的第二階段組織轉型，讓戰備隊伍成型勢在必行，第一要務是讓目前營收占比達62%的個家分公司成立，與既有的企客分公司及國際分公司形成以客户為導向的三大事業群；同時也成立網路分公司，使行網固網先行整合，與數據分公司及研究院形成三大技術團隊。

在此時期，先行移轉的同仁應樂觀看待此事，同仁早點到該有的事業群或技術群工作，對個人而言，有助於提早擴大連結與視野、發揮專業、累積實務經驗，有更好的職涯發展機會。對公司而言，也有助於盡早凝結團隊精神、聚焦戰力。其餘尚未異動的單位及同仁，也會透過持續溝通陸續到位，讓公司能展現最大戰力，再創高峰。

未來各事業群會新設獎勵辦法，除了鼓勵同仁勇於開拓業務，也會顧及技術群傑出的支援同仁，相關的獎勵機制會陸續推出，期許同仁對OT有更大的信心與支持。

面對電信產業鑼鼓喧天的戰鼓，同仁無不嚴陣以待，今（110）年第3季止，各項業務都有亮眼的成績，全體同仁的努力功不可沒，我們預計明年全員加薪，至於加薪的幅度與方式，仍須精算，希望大家繼續發揮戰鬥力，在第4季仍能創另一波高峰。

身為電信產業龍頭，惟有大家努力挑戰未來、齊心轉型，才能讓中華電信永續經營成長，翻轉未來，年年都能共享經營成果的喜悅！

最後，敬祝大家身體健康，萬事如意。

董事長謝繼茂敬啟