快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

疫情若趨緩 集邦估明年智慧手機產量回升至13.9億支

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

全球市場研究機構TrendForce今（20）日線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，預期在新冠肺炎疫情影響趨緩的前提下，明年智慧型手機可望恢復至2019年的水平，預估全年將有13.9億支的生產表現，年增約3.5%。

TrendForce表示，在規格創新方面，摺疊機的市占比重將持續提升，但由於缺乏殺手級應用推升其市占，成長速度緩慢；其餘規格則著重既有功能優化，創新幅度不高。

5G議題上，受惠中國大陸政府積極推動5G商轉，並帶動今年全球市占快速爬升至37%，如今該市場覆蓋率已達8成，驅動力也隨著放緩，後續將伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升，預估明年5G手機滲透率將有機會達47%。

TrendForce強調，整體而言，明年智慧型手機市場發展的觀察重點仍以疫情變化為主，另外，明年晶圓代工的產能供給仍相當緊缺，對零組件的資源取得、及手機的造價成本也是觀察重點。

智慧型手機 5G

延伸閱讀

晶圓代工明年12吋產能年增14% 缺貨潮將稍獲喘息

元宇宙帶動AR、VR熱度 估明年裝置出貨1202萬台

Google擴產新手機

盛群接單熱 營運喊衝

相關新聞

疫情趨緩，筆電降價不遠了？業界：恐得等到「明年這時候」

剛拿到五倍券，你正等著換購電腦嗎？業界大老說，由於供應鏈缺料，目前電腦還是供不應求，期盼降價的民眾，恐要等到明年這時候。

日經社評：日本拉攏台積電 應借力使力提升數位產業

日經新聞今天以「日本應對台積電投資案借力使力來強化工業基礎」為題發表社評，讚揚日本政府促成台積電赴日投資的務實決策，但也...

宏碁屢遭駭客攻擊 陳俊聖：將成立資安學院

電腦品牌廠宏碁屢遭駭客攻擊，宏碁董事長陳俊聖今天受訪表示，已立即阻止並恢復系統，不影響營運和生意，無機密外洩問題，但坦言...

影／鴻海董事長劉揚偉：電動車預計2024年提早起飛

鴻海科技集團董事長劉揚偉今天參加三三會演講時表示，電動車市場現在只是剛起步，但是很多科技大廠與車廠競相投入研發與製造，讓...

聯發科M80數據晶片採台積電4奈米製程 瞄準5G旗艦機

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (20) 日舉辦首場「發哥開講」，揭露聯發科手機晶片連四季全球奪冠的黑科技...

出口及國內投資帶動 中經院大幅上修經濟預測至5.84%

中華經濟研究院今天發布2021最新經濟預測，在商品出口以及國內投資雙引擎帶動下，成長超乎預期，大幅上修2021年全年經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。