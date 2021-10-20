疫情若趨緩 集邦估明年智慧手機產量回升至13.9億支
全球市場研究機構TrendForce今（20）日線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，預期在新冠肺炎疫情影響趨緩的前提下，明年智慧型手機可望恢復至2019年的水平，預估全年將有13.9億支的生產表現，年增約3.5%。
TrendForce表示，在規格創新方面，摺疊機的市占比重將持續提升，但由於缺乏殺手級應用推升其市占，成長速度緩慢；其餘規格則著重既有功能優化，創新幅度不高。
5G議題上，受惠中國大陸政府積極推動5G商轉，並帶動今年全球市占快速爬升至37%，如今該市場覆蓋率已達8成，驅動力也隨著放緩，後續將伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升，預估明年5G手機滲透率將有機會達47%。
TrendForce強調，整體而言，明年智慧型手機市場發展的觀察重點仍以疫情變化為主，另外，明年晶圓代工的產能供給仍相當緊缺，對零組件的資源取得、及手機的造價成本也是觀察重點。
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