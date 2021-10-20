宏碁衝刺「印度製造」 桌機年產能將達10萬台以上
PC品牌大廠宏碁（2353）力拚印度製造，目前是全球前五大PC品牌商中唯一在印度設有自有工廠的廠商，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠今（20）日指出，該廠主要生產桌機，鎖定政府標案，預計明年最少年產量將達10萬台以上。
宏碁早在2000年就在印度設有自有工廠，2012年搬遷到現在位於清奈周遭地區，主要是鎖定政府標案為主，產品目前生產桌機，筆電則不在生產範圍。
由於印度政府近年力推「印度製造」政策，宏碁自有工廠也因應此趨勢擴大產能，隨著去年下半年印度疫情爆發，政府標案完全停止，但從今年第3季開始看到恢復。
隨著印度政府標案陸續開出，宏碁拿下不少案子，預計將對明年宏碁在印度市場成長帶來很大幫助。
侯知遠表示，印度製造規範很嚴格，有不同等級分別，以宏碁印度來說，PCBA仍是交由當地合作廠商，宏碁本身只負責系統組裝。
侯知遠指出，預計印度廠產能擴大後至少年產能將達10萬台，隨著零組件供應、人員增加，未來產能仍有擴充空間。
對於印度製造是否擴增筆電產品線，宏碁現階段則持保留態度，主要是因自有廠房主要是小量客製化生產，對於筆電等大量項目還是傾向交由專業代工廠到到當地生產。
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