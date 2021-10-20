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晶圓代工明年12吋產能年增14% 缺貨潮將稍獲喘息

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

全球市場研究機構TrendForce今（20）日線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，預估明年全球晶圓代工8吋年均產能將新增約6%，12吋將年增約14%；其中，12吋新增產能逾半為現今最為短缺的成熟製程（1Xnm及以上），預期現階段極其緊張的晶片缺貨潮可因此稍獲喘息。

TrendForce表示，由5G領頭帶動的半導體需求自2019年下半年逐漸發酵，加上日益緊張的地緣政治因素，延伸至2020年新冠疫情，除加速全球數位轉型需求，疫情更驅動恐慌性備貨，為半導體供需帶來結構性的改變，造成晶圓代工產能嚴重供不應求情況延燒將近兩年仍未停歇。

TrendForce說，各大晶圓代工廠先後在今年宣布擴產或新建晶圓廠，以滿足來自消費性電子產品如智慧型手機、電視、筆電、遊戲主機等需求，或是中長期科技發展所帶動的伺服器、雲端、物聯網、電動車／自動駕駛、5G基站等各項需求。

晶圓代工廠 疫情

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