元宇宙帶動AR、VR熱度 估明年裝置出貨1202萬台

全球市場研究機構TrendForce今（20）日線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，認為在元宇宙等議題發酵下，再度帶動AR、VR的熱度，加上疫情促使數位轉型，拉升遠端互動應用的普及度，將促使更多廠商和產品跨入該領域，預估AR、VR裝置的合計出貨量將在明年達1,202萬台。

TrendForce表示，在追求更為真實的第二個虛擬世界之下，除了AR/VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外，也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋、甚至是耳機上的聲學功能。

TrendForce強調，除了商業應用外，獨立VR裝置搭配更多相機模組在內的感測器設計，將會成為消費市場更常見的選擇，若再搭配更為成熟的5G網路環境，虛擬社群及多人互動等應用會是明年廠商投入的關鍵。