疫情趨緩，筆電降價不遠了？業界：恐得等到「明年這時候」

剛拿到五倍券，你正等著換購電腦嗎？業界大老說，由於供應鏈缺料，目前電腦還是供不應求，期盼降價的民眾，恐要等到明年這時候。

疫情以來，全球電腦出貨攀上10年新高，市況一片美好，不過，似乎來到了派對尾聲。

隨著遠距工作、教育所需的Chromebook、文書機需求已大致被滿足。研調機構TrendForce就指出，因疫情衍生的消費性需求退去，預估全球明年筆電出貨將有7～8％的回檔，下降至2.2億台。

這是否代表電腦行業景氣即將反轉回歸正常？甚至出現產品跌價機會？業者、分析師則各有不同看法。

分析師：明年第二季可望開始有促銷活動

研調機構IDC分析師劉伊菡指出，現在電腦仍有缺料問題，因此仍屬供不應求局面。

她指出，電腦價格可以觀察缺料是否緩解作為指標，若缺料緩解，電腦供應恢復正常，市場則會回到疫情前各商家激烈競爭的格局，帶動許多促銷活動機會。劉伊菡預估，缺料可能明年在第二季會緩解。

不過，電腦品牌宏碁則認為在可見未來，電腦仍嚴重供不應求。

宏碁董事長陳俊聖在近日記者會中指出，目前宏碁無法滿足的訂單，已經超過一個季度出貨量，且持續增加中。

宏碁：需求難滿足 促銷會更少

陳俊聖認為，需求不是問題，至明年第一、二季度出貨都還是被供給（缺料）制約，「現在有人叫貨，我都說沒貨！」甚至在持續供不應求下，他預估「以前年節會殺（價）比較多，這次promotion（促銷）會少一點」。

至於缺料能否改善，陳俊聖認為，目前缺的IC晶片，明年第一季產能就會出來，不過產能會面臨電動車的「量大、價好」的競爭。綜觀來看，車用電子不但用量大，車廠又需補足庫存，以避免供應鏈風險，因此吃貨量大；也因為整車單價高，因此對價格不敏感，所以「我個人認為（缺料）會愈來愈緊迫，不會短期解決」。

至於宏碁的定價策略，陳俊聖指出供需只是其中一點，還要考量各產品差異，與談判結果，包括通路買多買少、是否綑綁銷售等相關原因，而宏碁「不會坐等第三方的市場（出貨量）預測」，而是持續開發新使用模式、興奮點，來達成產品差異化，例如環境友善商品。

電腦零售商：短期不易降價

一位30年資歷的電腦零售、維修業者則觀察，中國限電影響部分電腦零組件出貨，例如機殼，供貨受到一定影響，所以短期內降價「不太可能」，但促銷確實年年都有，例如各電腦展的促銷，就可以買到便宜庫存機種。

不過，他認為，主流機種不論時代推移，都被錨定在3至4萬元的價格帶，再低價就是只有低規格的電腦，建議消費者若需求不高，則可以選擇購買便宜的Chormebook。（延伸閱讀：電腦銷量1天抵1個月，雙A大廠「拚急單」卡在這一關？）

總體而言，業界對電腦價格走勢看法仍不一，主要是諸多供應鏈不確定因素。不過除此之外，劉伊菡點出，通路商策略也可能影響價格，部分商家為了衝銷量或競爭，缺貨下仍會釋出部分降價機種，例如目前已看到部分舊機種、文書機價格開始鬆動，價格走勢也值得留意。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.10.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）