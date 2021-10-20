台達互聯生智園區 E-Mobility展覽吸睛登場

台達電（2308）今（20）日於首屆「台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)」中，以「互聯生智園區」為主題，透過應用情境方式展出創新節能的智慧移動相關產品與解決方案，展區運用實際車體呈現台達電動車動力系統與車載電力管理系統、車用風扇與散熱管理、車用被動元件。同時，亦將全球出貨已超過百萬具的電動車充電設備產品，整合再生能源發電及儲能系統，打造具微電網概念的電動車充電基礎設施。

台達執行長鄭平表示，國際能源署(IEA)指出，交通排放佔全球與能源相關碳排放量的23%，交通運具的電動化與效率提升，是將升溫控制在1.5度C的重要減碳作為。

台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，2018年即已宣布響應國際電動車倡議EV100，成為台灣第一家及全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員，今年3月也宣布全球廠辦將在2030年100%使用再生電力（RE100）及達成碳中和。

此外，更早在2008年就憑藉著電力電子的核心技術，成功開發包括電動車動力系統與關鍵零組件，目前已為全球主要汽車品牌Tier 1供應商。同時車內的資訊、娛樂、空調、照明等許多系統也採用了台達的散熱方案及微型被動元件，車外的電動車充電技術，更整合再生能源、儲能系統及能源管理，打造具備微電網概念的充電基礎設施，讓電力使用與調度更有效率，邁向永續發展的智慧城市。

台達品牌長郭珊珊表示，今年在E-Mobility展覽，我們以最新落成的台達中壢五廠為藍本，打造智慧能源園區應用場景，將具備微電網概念的電動車充電基礎設施呈現給觀展者，也首次透過展覽展出台達電動車關鍵零組件、動力系統、風扇及散熱管理系統，希望透過E-Mobility展覽將台灣電動車產業推向國際，共同扮演全球電動車供應鏈中的關鍵角色。

台達在展中領先業界推出電動車車載電力控制及動力系統，包括：驅動馬達、馬達驅動器、整合型直流電源模塊及雙向車載充電器、電池功率適配器，以及應用於電動車空調、訊息娛樂及先進輔助駕駛系統的風扇與散熱管理，其高效率與輕量化設計可滿足電動車之需求。

另外，對電動車普及扮演關鍵角色的電動車充電解決方案也同步展出，包括：可在10-15分鐘充電解決跨縣市中長途里程焦慮問題的350kW及200kW快速直流充電樁，以及可供居家、社區充電使用的17.6kW輕巧型AC MAX交流充電樁。

此外，台達也導入能源管理概念，推出整合儲能、太陽能與電動車充電的能源基礎設施解決方案，其中V2X雙向電動車充放電樁可將電動車變成供電來源之一，根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源。