MIH攜微軟、裕電能源等5廠 打造電動車能源系統

電動車銷量倍增趨勢，帶動充電服務需求大幅增，各家業著紛紛投入大量充電站建置。2021智慧移動展中，由MIH攜手裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、微軟共同打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案。

「V2G能源整合管理」解決方案，將有助於電動車成為電網行動化備援電力來源，未來可延伸串接台電電力交易平台，或參與需量競價地日前市場，透過回購電動車回輸電量，讓台灣電力環境加速邁向永續穩定發展之路，也讓電動車車主額外充電優惠

V2G能源整合管理解決方案，整合Charge Point Management System（CPMS）充電站管理系統、ESS儲能系統、雙向直流充電樁，採用Microsoft Azure IoT雲端服務，提供智慧能源調度管理（EMS）、V2G放電電量預測、儲能回電調控功能，透過具有放電功能的電動汽車，插上雙向充放電設備，搭配YES！來電APP提供V2G功能，能將車輛電力回輸至高功率儲能櫃，若未來區域性電力供應出現危急時需要大規模電量，可即時調度電力回送給區域性電網，電動車車主也能輕鬆參與放電方案，達到產官民三贏合作模式。

由MIH領頭，與裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、台灣微軟IoT合作團隊花6~7週時間共同發想，由裕電能源團隊完成開發智慧能源調度管理系統（EMS），包含充放電資訊傳輸及控制功能，整合串接儲能系統與車主端APP之V2G功能。此外，雲高科技偕同工業富聯（Fii） 高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，為模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，與裕電EMS雙向電力資訊交換傳輸，整體解決方案上架置微軟應用程式市集Azure Marketplace，期望成為台灣重要備轉電力之一。

MIH 技術長魏國章表示，此次與裕電、起而行、聯齊、雲高共同合作V2G能源整合方案，各自專業服務領域都擁有專家級知識投入，符合MIH Smart City Adaptor Layer開放軟體架構，發揮群體智慧協作專案，齊心合作打造台灣首發之V2G平台，展現亮眼的成果。

裕電能源總經理 高秀枝表示，身為MIH會員，此次團隊能在最短時間內完成開發與台灣微軟和鴻海子公司 雲高科技共同合作研發，一起打造電動車充電友善環境。