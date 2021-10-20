蘋果自研晶片搶市 宏碁：有利PC生態圈

蘋果公司昨天發表MacBook Pro新筆記型電腦，搭載M1 Pro與M1 Max自研晶片。電腦品牌廠宏碁共同營運長高樹國今天表示，蘋果晶片在省電和效能上做到很完美的平衡，有助於刺激個人電腦生態圈，宏碁「樂觀其成」。

宏碁今天舉辦全球營運暨亞太業務媒體分享會，中央社記者提問對蘋果新晶片的看法。高樹國回應，以往筆電如果電池壽命長，效能可能比較差；如果效能表現好，電池壽命就不好，但蘋果晶片在省電和效能上做到很完美的平衡。

高樹國認為，蘋果晶片的問世，促使微軟Windows與英特爾共組的Wintel陣營全力以赴開發產品，對個人電腦（PC）生態圈絕對是好事，宏碁態度是「樂觀其成」。

他坦言，在與晶片廠討論的過程中發現，想做出「又要馬兒跑、又要馬兒不吃草」的晶片不容易，非蘋陣營都在思考同樣事情。不過蘋果只是一家公司，非蘋陣營卻有100家公司，是否需要通力合作完成一件事，值得思考。

市場研究機構Strategy Analytics日前發布報告指出，2020年ARM架構筆電處理器營收成長9倍，預估今年將成長3倍至9.49億美元（約新台幣264億元）。蘋果公司受惠M1自研晶片需求，今年在ARM架構筆電處理器營收市占將高達79%，其次為聯發科（2454）的18%、高通的3%。

Strategy Analytics預估，今年ARM架構處理器出貨將成長逾2倍，在整體筆電處理器占比將超過10%。