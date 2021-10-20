ASML期中股息11月12日發放 股票回購計畫推進

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今（20）日發布財報，同時也說明配息與股票回購計畫進展，其中中期股息將於11月12日發放，同時股票回購計畫持續推進。

依據ASML說明，2021年的中期股息將為每股普通股1.80歐元。歐元／美元兌換的除息日和定價日為2021年11月2日，記錄日為2021年11月3日。股息將於2021年11月12日支付。

ASML強調，作為公司財務政策的一部分，ASML致力於通過不斷增長的年化股息和定期的股票回購將多餘的現金返還給股東。

ASML也公告新的股票回購計畫，將於2021年7月22日開始執行至2023年12月31日止。作為該計劃的一部分，ASML計劃回購最多90億歐元的股票，其中最多45 萬股將用於員工認股計畫，計畫註銷剩餘的回購股份。

在第3季，ASML根據當前和之前的計劃購買了約24億歐元的股票。該計劃下的所有交易將每週在ASML網站上公布。