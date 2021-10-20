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ASML看Q4持平至小幅季減 全年維持目標成長35%

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 （ASML） 今日發佈2021年第三季財報，2021年第三季營收為52億歐元，淨利約17億歐元，毛利率 51.7%，新增訂單金額62億歐元。ASML同時公布2021年第四季財測，預估淨收入約落在49億到52億歐元間，毛利率約51%~52%。

依據ASML財測，營收約持平至季減6%之間，不過全年目標維持不變。

ASML總裁暨執行長溫彼得 （Peter Wennink） 表示 ，第三季的營收達到52億歐元，毛利率達到51.7%，皆符合財測。第三季的新增訂單金額則達到62億歐元，其中29億歐元來自EUV系統訂單。客戶對於微影系統的需求仍在高點，主因是數位轉型和晶片短缺帶動市場對於記憶體和邏輯晶片的需求。

溫彼得也說，ASML預期2021年第四季的營收約落在49億歐元到52億歐元間，毛利率約51%~52%，研發成本約6.7億歐元，管銷費用約1.95億歐元，可望實現全年營收成長35%的目標。

依據ASML分析，EUV （極紫外光） 微影系統業務 在第3季EUV系統的出貨量和營收都刷新紀錄。最新款的NXE：3600D EUV微影系統在客戶的生產線上寫下了每小時曝光160 片晶圓的記錄。

至於DUV （深紫外光） 微影系統業務 ： 15年前 （2006年）ASML第一台支援晶片量產的浸潤式微影系統上市。到第3季ASML已達成出貨1000台ArF浸潤式微影系統的里程碑。

此外ASML 於 2020 年收購了 Berliner Glas。2021 年 10 月 19 日與 Jenoptik AG 達成協議，他們將收購 Berliner Glas 的醫療應用和瑞士光學業務。該交易的目標是在年底前完成，但需獲得監管部門的批准。ASML對 Berliner Glas 非半導體業務的撤資計劃到此結束。

營收 毛利率

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