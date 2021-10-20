光寶科電動車前瞻應用 亮相首屆台灣國際智慧移動展

光寶科（2301）今（20）日表示，受外貿協會之邀請，參與全球第一屆2035 E-Mobility Taiwan （台灣國際智慧移動展），於10月20日至22日於南港展覽館二館，對外盛大展出光寶「光」、「電」核心技術於電動車與自駕車領域的創新應用與智慧移動藍圖。

在本次展會中，光寶科技展示「光」科技廣泛地應用於先進駕駛輔助技術系統（ADAS），其中包含自適應頭燈 （ADB）、車用攝像頭模組、駕駛監控系統以及擋風玻璃式抬頭顯示器，為Level 2以上之自動駕駛技術提供關鍵核心技術與應用模組。

隨著各國政府燃油車落日時程，以及排放目標的訂定，光寶科技在「電」應用上，融合電源、車用此兩大事業單位核心技術，著眼於開發電動車核心零組件應用技術，其中包含電動車充電樁、直流充電樁、車載充電器、以及無線充電系統，迎接2030電動化之商機。

光寶科技汽車電子整合光學、感測、電源以及元件等核心技術，具備與全球汽車供應商密切合作的豐富經驗、ISO26262的設計與製造能力、IATF16949等資格，LED車燈模組產品則是通過碳足跡查證。未來軟體研發中心將進一步優化智能運營，提供客戶高附加價值的整合服務。