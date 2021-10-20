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MIH推Open EV Platform 並結盟Arm、微軟、趨勢科技

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
左起MIH執行長鄭顯聰、MIH技術長魏國章。圖／MIH提供
左起MIH執行長鄭顯聰、MIH技術長魏國章。圖／MIH提供

鴻海集團年度大事「科技日」日前登場，創立不到一年的MIH聯盟，今（20）日也在2035 E-Mobility Taiwan展會上發布Open EV Platform軟體平台。MIH執行長鄭顯聰宣布，新建立的合作夥伴關係微軟、Arm、趨勢科技等，充分展示逐步實現創造開放的電動車生態系統與會員共創合作機會的任務，以及改變汽車行業、維持未來永續性的願景。

中華民國對外貿易發展協會今日在南港展覽館二館主辦2035 E-Mobility Taiwan展會上，MIH與其主要的合作夥伴，共同展示對電動車開放平台的合作成果。

藉此機會，MIH首次展示Open EV Platform軟體平台，安全平台、雲端原生系統開發平台、自動駕駛輔助系統 （ADAS）／ 自動駕駛 （AD） 開發平台、V2G能源管理平台、EEA電子電機架構、Runtime和Marketplace等，旨在針對車用軟件開發人員塑造一個更有效率、並且大幅降低門檻的開發標準，創建具有類似手機應用程序的開發體驗的環境。

MIH技術長魏國章表示，為有效縮短開發周期和降低進入門檻，MIH正透過軟體定義車輛 （Software-Defined Vehicles - SDV） 的方式替開發者創建 Open EV Platform。Open EV Platform 由硬體和軟體組成，應用範圍涵蓋了完整的電動車開發與測試的生命週期，並提供開發者一個開放、且准入低門檻的 Open EV Marketplace。

魏國章表示，更多的合作夥伴如ADLINK凌華、Cybavo博歐、DCT 雲高、DFI友通、eTreego 起而行、Great Taiwan Gear 本土、Hsin Chong Machinery Works 信昌、iNago、KAIFA Industry 開發工業、Mobile Drive 富智捷、NextDrive 聯齊科技、Nidec日本電產、Panosim 天行健、Rescale、Sentec 信通、Taipower 台電、Tier IV、TomTom、YES Energy 裕電能源等各行業的佼佼者，都在其所屬的專業領域上，與MIH共同打造屬於下一個時代的Open EV Platform。

軟體 電動車 自動駕駛

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