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影／鴻海董事長劉揚偉：電動車預計2024年提早起飛

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉今天參加三三會演說電動車的發展與未來，表示請大家拭目以待鴻海在電動車領域的發展。記者潘俊宏／攝影
鴻海董事長劉揚偉今天參加三三會演說電動車的發展與未來，表示請大家拭目以待鴻海在電動車領域的發展。記者潘俊宏／攝影

鴻海科技集團董事長劉揚偉今天參加三三會演講時表示，電動車市場現在只是剛起步，但是很多科技大廠與車廠競相投入研發與製造，讓原本預估2025年起飛的電動車市場，預計2024年就會起飛，過去很多的科技創新，最後都由第二名後來居上取得市占率，電動車的市場大家可以拭目以待。

劉揚偉在演講中表示，過去汽車製造取決引擎與變速系統，而現今電動車的發展取決半導體、軟體與電池等，這些都是台灣過去長期耕耘、也是最擅長的優勢；而鴻海打造了底盤平台與軟體平台，與裕隆合作延攬人才持續創新，也讓年輕人有舞台可以在電動車領域發光發熱。

劉揚偉有信心的說，當人類所有的目光都投入電動車的發展，廠商也競相挹注資源研發製造，這個市場一定會起來。

鴻海董事長劉揚偉（左）今天參加三三會演說電動車的發展與未來，席間和理事長林伯豐（中）及副理事長黃清苑（右）交換意見並合影。記者潘俊宏／攝影
鴻海董事長劉揚偉（左）今天參加三三會演說電動車的發展與未來，席間和理事長林伯豐（中）及副理事長黃清苑（右）交換意見並合影。記者潘俊宏／攝影

電動車 劉揚偉 車市

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