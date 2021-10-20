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林伯豐：電動車可減少碳排放 應與核電同獲重視

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

三三會理事長林伯豐今（20）日表示，電動車發展是全世界必然趨勢，以往台灣在移動碳排放的佔比很大，這是指汽車的碳排放，若能發展電動車來減少碳排放，並和核能發電同獲政府重視，這是我們的能源政策必須檢討之處。

三三會今日舉行10月例會，邀請鴻海（2317）董事長劉揚偉針對台灣電動車產業轉型挑戰進行演講。林伯豐表示，電動車發展是全世界必然趨勢，減掉汽油而增加電的使用，這是未來的趨勢，今天鴻海和裕隆（2201）可以合作做電動車發展，對台灣是正面的。

不過，台灣若要發展電動車會不會面臨缺電的挑戰？林伯豐指出，台灣在移動碳排放的佔比很大，這是指汽車的碳排放，若能發展電動車來減少碳排放，這是正確的方向。這和核電可並駕齊驅，應該同樣重視，這都是我們的能源政策必須檢討之處。

林伯豐表示，台灣目前最大的挑戰就是能源政策，我們的核電佔比已從過去的12%減到8%，到2025年核電要完全取消，台灣會因此而缺電，對工商業發展是負面。大陸正在興建13座新的核電廠，日本也在增加新的核能發電，台灣應該考慮以核能做為備用電源，讓台灣不致於缺電及不合理電價的產生。

此外，林伯豐在致詞中也表示，中國大陸近期嚴格執行能耗雙控政策，蘇州、浙江、廣州等10多個省陸續傳出供電吃緊，上游工業受影響被動減產，衝擊當地企業與台商。台商面對大陸限電議題，應運用數位科技達到節能減碳目標，並積極與當地政府協商。

林伯豐也指出，近期政府宣布調漲基本工資，建議政府補貼受影響產業，還有基本工資調整的差額及人才培育，並將企業、政府和勞工之間現行勞保費率負擔比例，從原來的7：1：2調整為6：2：2，並改善低薪環境，改革技職教育。

他進一步表示，目前媒、油、天然氣等價格上漲，影響工業產品漲價，間接影響民生必需品價格上揚，政府應提出對策紓緩通膨。

電動車 碳排放 林伯豐

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