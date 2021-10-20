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工研院院長劉文雄：2050淨零碳排 是產業新商機

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院院長劉文雄今表示，2050淨零碳排是產業的新商機。記者李珣瑛/攝影
工研院院長劉文雄今表示，2050淨零碳排是產業的新商機。記者李珣瑛/攝影

工研院院長劉文雄今（20）日表示，2050淨零碳排目標雖然是一大挑戰，確也是產業的新商機，大家宜把握這至少30年不墜的市場。

劉文雄今天出席本報主辦的「2021科技論壇—新智慧、新轉型、新契機」，並以「2050淨零碳排產業新商機」為題發表專題演講。

劉文雄表示，我們只有一個地球。全球2050淨零碳排行動，目前已經有包括：美國、歐盟、英國、韓國、日本、中國大陸等130多個國家宣示2050年要達到淨零碳排目標，全球也有超過300家企業會員創意RE100。今年國慶日，蔡總統也宣示臺灣將接軌國際走向淨零碳排。

劉文雄指出，迎向淨零碳排時代，在技術面的部份，根據國際能源署(International Energy Agency，IEA)發布的2050淨零策略指出，淨零碳排分兩階段發展，第一階段是從現在到2030年，使用現有的技術積極布建進行減碳，並可朝再生能源、電氣化、需求與行為改變、碳捕捉、利用與封存等方向著手，台灣可積極投入製造業的減碳，建築的節能，農業廢棄物資源化。

第二階段是2030到2050年，必須使用現在尚未出現、或現階段仍是雛形的創新技術與國際合作，包括發展氫能為終極潔淨能源，碳捕捉、利用與封存(CCUS)技術建立健康的碳循環，發展低碳新材料，以及運用邊際減量成本分析(MACC)，尋找合乎效益的技術，來達到淨零碳排的目標。

非技術面則是指經貿、法規與國際接軌，包括從政策、規範、獎勵等內部推力，推動再生能源發展、從電動車與充電設備促進電氣化、推動建築能源效率、重新思考對產品規範的意義等；此外，在外部拉力的部分，則是因應國際以「碳」為標的之貿易規則，包括碳定價、碳邊境調整機制(CBAM)、碳權(碳排放額度)、碳交易等。

從而衍生的產業新商機，例如再生能源：臺灣地狹人稠的限制下，發展高效率、低成本的太陽光電極為重要，可透過結合半導體科技，運用奈米技術的量子穿隧效應，藉以增加光電轉換效率，節省太陽能電廠用地面積、增加投報率。工研院研發的「穿隧氧化鈍化接觸太陽電池」，其電池轉換效率達23.5%，可節省10%以上的太陽能電廠用地面積，提高發電效率。

交通電氣化：可從「迴避」，即減少交通運輸使用、「移轉」運輸需求，改搭大眾運輸、「改善」私人載具，變成低碳電動車，這三方面著手，推動大眾運輸工具電氣化，分析國際廠商需求，深入電池、充電及ICT系統整合與創新應用之台灣機會探索與新服務發展。

工研院院長劉文雄今表示，2050淨零碳排是產業的新商機。記者李珣瑛/攝影
工研院院長劉文雄今表示，2050淨零碳排是產業的新商機。記者李珣瑛/攝影

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