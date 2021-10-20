劉揚偉：傳統汽車產業生態鏈 是造成車用晶片缺貨原因

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（20）日表示，MIH開放汽車平台，是要建立開放標準與供應鏈，目前會員數近2000家，車廠可以直接與MIH合作，不用再透過一階、二階、三階供應商。他說，目前汽車廠的晶片短缺，最大問題就是，一定要透過一階、二階、三階供應商，才能拿到晶片，而且就算一階供應商拿到了晶片，也不見得會給車廠，但是特斯拉的晶片問題較小，因為特斯拉是由車廠直接採購。

他說，特斯拉都是自己直接造車，自己做，但是傳統車廠還在思考一階、二階、三階的傳統汽車產業架構，這將是傳統車廠進入電動車產業觀念的挑戰。

他說，鴻海將貢獻底盤平台與軟體平台給台灣電動車產業，目前台灣只有裕隆有汽車的正向開發能力，裕隆（2201）有理念想法，可是推不起來，但是裕隆累積70年的經驗，因此，鴻海與裕隆成立鴻華先進，鴻華的底盤與軟體，不能只給鴻海使用，而是會開放出來，解決台灣ICT產業跨入電動車的底盤問題。

他強調，鴻海會透過開放策略，來降低電動車製造成本．以及加快電動車開發速度。目前在電動車產業，有三大勢力，分別為傳統車廠、ICT產業、新創車廠，當競爭者增加之後，開發時間會縮短，成本也會下降，未來開發新產品時間，會愈來愈快，過去新車開發要四到五年，未來會變成兩年，因為愈來愈多廠商進來競爭，未來兩年就會出來新車。