劉揚偉：鴻海下一步將在歐洲與印度等地設立工廠
鴻海（2317）董事長劉揚偉今（20）日表示，鴻海繼在美國與泰國設立電動車生產據點之後，下一步將在歐洲、印度與南美等地設立工廠，尤其以歐洲的腳步較快，並且將採取BOL（建立、移轉與在地化）模式來進行全球區域化的布局。
劉揚偉是三三會的理事，他今天應三三會邀請，以「台灣電動車的轉型與挑戰」發表演講，並做出以上表示。
劉揚偉說，目前歐洲生產據點進度會比較快，「但是在哪裡我現在不能告訴你」。至於會跟德國車廠合作嗎？劉揚偉說，「間接！間接的合作」。
至於南美生產據點，是會選擇在墨西哥，往南美去供應嗎？劉揚偉說，現在墨西哥儼然成為一個那邊非常重要的重鎮，大家如果注意到，很多投資都往這邊跑。「非常、非常有可能」。
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