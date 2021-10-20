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陳俊聖：疫情不會過去 與疫情共存科技生活將成新常態

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

經濟日報今（20）日舉辦2021科技論壇，以「新智慧．新轉型．新契機」為主題展開討論，宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖以「科技生活新態度」為題發表演講表示， 大家都在說「後疫情時代」，應該要把「後」劃掉，「很抱歉，沒有後疫情時代」，國外都用「lingering」（揮之不去）來形容疫情，也就是說這疫情不會過去，因此如何與疫情共處，更數位化的工作與學習，及與疫情共存的科技生活，將成為新常態。

他以AI來舉例，旗下子公司宏碁智醫是台灣第一個取得眼科人工智慧診斷輔助軟體醫材的公司，也已經將人工智慧導入台灣幾十家醫學中心使用，並取得菲律賓、泰國、印尼等地的FDA。

宏碁內部有很多AI產品、人工智慧的專案 ，「我們產品很多」，例如能預估交通流量、預測天氣、預測流感人數等，「我們有一兩百個科學家在做這件事」，但是要能真正做到商轉，「是要有藥證才算數」。

陳俊聖表示，雖然目前宏碁智醫目前還沒獲利，但是鎖定人工智慧醫學影像判讀，這部分其實很多醫生、教授都有相關論文，但都沒取得FDA、無法商轉，「我們把他做到了」，能替糖尿病患者檢查視網膜病變。

「一般糖尿病患者不會去看眼科，且患者不知道要吃藥，但一旦等到青光眼就來不及了，這是不可逆的」，台大予宏碁約六萬筆的影像，再加上國際上的三萬筆影像，擁有豐富的影像背景資料，「現在在台灣，這每一筆影像都要經過兩位專業醫師判讀過，且一般專科醫生，一輩子都不會看到九萬筆影像」，在此人工智慧醫學影像判讀下，希望能讓患者「只要看眼睛就知道是不是有病變」。

宏碁智醫是台灣第一家取得軟體醫材FDA的新創，AI醫療影像判別與遠距醫療在台灣各取得一張FDA認證，陳俊聖並表示，宏碁智醫將於10月27日登錄興櫃戰略新板。

宏碁 疫情 人工智慧

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