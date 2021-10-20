交通部政次胡湘麟：交通部要成交通產業最強後盾

交通部政務次長胡湘麟今（20）日參加經濟日報舉行科技論壇，胡湘麟表示，交通部積極結合科技及交通運輸系統，更看好台灣在各個領域，擁有優越的技術跟產業基礎，具有交通科學產業國產化的潛力，目前交通科技產業已經看到雛形，交通部要成為產業發展最強後盾，跨部會協力交通科技產業發展。

經濟日報自2012年以來，每年舉辦科技論壇，今年邁入第十年。2021科技論壇以「新智慧．新轉型．新契機」為主題，採線上與線下方式同步舉辦，由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

今日論壇邀來交通部政務次長胡湘麟、中華電信總經理郭水義、宏碁董事長陳俊聖、工研院院長劉文雄、行政院政務委員唐鳳、資策會產業情報研究所代所長洪春輝、諾基亞大中華區副總裁劉明達等產、官、研各界人士，探討後疫情時代政府及企業如何加速智慧轉型，展開蛻變、邁向茁壯，攀向高峰的新旅程。

胡湘麟表示，世界跟環境都快速變化，疫情更影響生活，經濟日報科技論壇舉辦十年來的主題關鍵字都代表了新科技發展，交通部近年也積極結合科技及交通運輸生態發展。

胡湘麟表示，交通部啟動八年計畫，投入72億元打造智慧運輸系統，同時也推出5G帶動智慧交通創新及產業發展計畫，對產業界發出正式邀請，透過經費補助，建立開放場域，讓產業帶著科技走進交通部，加速服務提升跟價值創新。

胡湘麟表示，交通部協助發展原型驗證試驗場域，更實際落地到地方的智慧運輸應用，包含廊帶交通阻塞改善，新竹區交通號誌檢討也節省三成行車時間，各個自駕車試驗場域，也被地方政府當成新都市發展的必要工作，近期桃園展示自駕巴士成果，負責廠商也得到泰國客戶訂單，代表台灣實驗場域成果，也有具體成效，打入國際市場跟國際認同，更在大學場域推動聯網機車，未來也將推動到生活中。

交通部近年也成立交通科技產業會報，要整合交通的相關業務及科技發展，透過會報，由行政部門跟產、官、學可以定期做交流意見交換，胡湘麟表示，推動兩年多成果良多，例如鼓勵電動巴士從現在使用汽油、柴油轉換為電動巴士，降低對環境污染，有兩家業者通過交通部的審查後續作業，希望可以協助產業在電動產業上有所提升，並進一步走進海外市場。

此外交通部也跟工研院合作，推動鐵道科技發展，胡湘麟表示，未來將推動鐵道科技引進國內。

胡湘麟表示，未來交通部重點工作，首先，要協助制訂跟國際接軌符合國內產業生態標準，第二希望開放交通部轄管專屬實證場域，包含港口、機場、公路系統等跟生活上息息相關場域，提供業者成果加速產品的商業化跟生活化，第三則是鏈結國際協助國內、外交通科技，符合交通科技產業發展脈動，最後，希望利用國內環境在本土練兵，將產品及服務推向國際市場。

胡湘麟認為，台灣在各個領域，擁有優越的技術跟產業基礎，具有交通科學產業國產化的潛力，目前交通科技產業已經看到雛形，交通部要成為產業發展最強後盾，跨部會協力交通科技產業發展。