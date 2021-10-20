中經院大幅上修經濟預測至5.84% 國內經濟外熱內升溫

中經院今（20）日發布最新經濟預測，預估全年成長率約為5.84%，較7月預測值大幅上修0.68個百分點。中經院院長張傳章表示，主因是國內民間投資、固定資本形成，以及外貿部門表現，都比原本預估好，成長模式呈現「外熱內升溫」的態勢。

張傳章指出，5.84%的成長表現為金融海嘯時期（2011年）以來的新高，並已將五倍券、中國限電等重要因素都考慮進去，較去年的3.12%增加2.72個百分點。至於2022年國內經濟成長率為3.55%，雖然較2021年略有減緩，但是連續第三年突破3%以上。

張傳章表示，國內經濟走勢儘管5月中旬雖因疫情干擾而成長暫挫，但製造業外貿部門的亮眼表現，持續推升經濟成長率，貢獻2.49個百分點，而內需因廠商投資熱絡推升成長而貢獻3.35個百分點，國內投資貢獻2.29個百分點。

不過，中經院也提醒，儘管疫情趨緩但變種病毒、疫苗與防疫等相關措施仍將左右經濟活動，且主要國家因應後疫情時代的貨幣政策與通膨壓力的調整與措施也值得關注。

此外，全球經濟在疫情期間因隔離管制而嚴重停擺，而隨著疫情轉趨緩和，市場供需以及供應鏈銜接卻卡鏈，而衍生五缺（缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電）等危機，甚至近期全世界也已展開對天然氣、石油以及動力用煤的競逐。此外，還有限電危機，以及減碳、淨排等影響，對後續經濟成長也是比較大的挑戰。

同時，中經院也提醒，國內廠商的投資活動雖於今年繳出亮麗成績單，實質投資的比率雖已回復至金融海嘯前的水準，但廠商後續的投資佈局與決策，可能因近期風雲詭譎的國際情勢變化，而有所調整因應。另，還有地緣政治等因素，後續發展亦需密切關注。