中華電總座郭水義：疫情驅動轉型 科技讓全民享契機

中華電信（2412）總經理郭水義今（20）日參加經濟日報舉辦科技論壇，郭水義致詞時表示，疫情加速數位轉型速度，政府、企業跟民眾都要迎接新生活，期待用科技的軟、硬體優勢，讓全民共享新智慧新轉型新契機。

經濟日報自2012年以來，每年舉辦科技論壇，今年邁入第十年。2021科技論壇以「新智慧．新轉型．新契機」為主題，採線上與線下方式同步舉辦，由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

交通部政務次長胡湘麟、中華電信總經理郭水義、宏碁（2353）董事長陳俊聖、工研院院長劉文雄、行政院政務委員唐鳳、資策會產業情報研究所代所長洪春輝、諾基亞大中華區副總裁劉明達等產、官、研各界人士，探討後疫情時代政府及企業如何加速智慧轉型，展開蛻變、邁向茁壯，攀向高峰的新旅程。

郭水義致詞表示，經濟日報科技論壇今年第10年，是一個非常好的整數，中華電信也榮幸十年來可以參與協辦。

郭水義認為，今年論壇主題「新智慧．新轉型．新契機」，貼切反應現在環境面、潮流跟趨勢，新冠肺炎2020年在全球蔓延，衝擊全民生活跟工商百業，台灣因為政府；企業跟人民同島一命，今年疫情雖有增溫，但歷經三個月，迎來舒緩的曙光，現在面對與病毒共處的後疫情時代，餐飲、旅遊、觀光飯店領域受衝擊影響很嚴重，但同時也帶起電商、線上影音娛樂等遠距需求，因為零接觸、遠距等數位轉型驅動帶來蓬勃發展。

郭水義認為，以資訊科技執行防疫精準措施，是台灣經濟再起的重要關鍵，中華電信在這方面發揮多年來厚植科技實力，從去年疫情發生後，搭配公、私部門協作運作方式來發揮科技即戰力。

中華電信協助政府，以開放平台快速；精準地提供數位解決方案，郭水義認為，疫情不確定形況下，人與人之間溝通更顯重要，中華電信1922防疫專線等，提高政府及民眾之間信任及全民跟政府共同抗疫。

郭水義認為，進入疫情新常態，全球正積極進行數位轉型科技防疫跟供應鏈重組的挑戰與契機，對於台灣長期身處ICT重鎮，是空前挑戰也帶來絕佳機會，行政院以5G發展，驅動產業轉型跟全球定位，要到2030年建構創新、包容、永續的智慧國家。

郭水義表示，在疫情常態下，5G AIoT科技浪潮，結合台灣絕佳地緣優勢，可望迎來最好的10年、20年、30年，中華電信要成為智慧生活領導，數位經濟的賦能者。

中華電信擁有通訊、雲端、資安、海纜等優勢基礎設施，郭水義表示，中華電信要以「廣結盟」策略賦能各行各業，協助政府治理、智慧生活，攜手各產業的領頭羊，共創新的價值，打造智慧島與數位國家，放眼國際市場迎接台灣產業新契機，迎接數位浪潮。

郭水義認為。中華電信長期以來將努力縮短數位城鄉落差企業社會責任作為最高的經營核心，也持續推動偏鄉寬頻網路建設，透過偏鄉、蹲點台灣等計畫，希望蹲下來看到台灣的點點滴滴，期待用科技的軟、硬體，將教育資源、數位能力，帶進偏鄉，促進數位平權，全民共享新智慧新轉型新契機。