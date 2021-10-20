出口及國內投資帶動 中經院大幅上修經濟預測至5.84%

中華經濟研究院今天發布2021最新經濟預測，在商品出口以及國內投資雙引擎帶動下，成長超乎預期，大幅上修2021年全年經濟成長率為5.84%，較去年的3.12％增加2.72個百分點，也是後金融海嘯時期（2011年）以來新高。2022年國內經濟成長率約為3.55％，為連續第三年突破3.0％以上。

中經院今年7月預測2021年全年經濟成長率為5.16%，今年發布最新預測，臺灣開春之後經濟強勢成長，5月中旬雖因疫情干擾而成長暫挫，但因製造業外貿部門之亮眼表現，持續推升經濟力道，但成長模式外熱內升溫，在外貿與投資帶動下，外貿部門貢獻2.49個百分點；內需貢獻3.35百分點並由國內投資挑大樑，國內投資貢獻2.29個百分點。在商品出口以及國內投資雙引擎帶動下，全年經濟成長率5.84％，較7月預測大幅上修0.68個百分點。

中經院表示，雖然今年因為疫情仍然干擾人類各項活動，但全球經濟仍自疫情陰霾籠罩中反彈復甦，上半年成長力道超乎預期，第2季全球經濟成長率並突破兩位數字達11.59％，創下1990後史上新高。不過自下半年起，全球經濟因籠罩於五缺（缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電）陰影，且供應鏈等技術性原因愈趨嚴峻，造成全球經濟成長力道走勢躑躅，主要機構近期轉趨保守，下修主要國家成長預測值。

台灣今年各季成長趨勢，因比較基期影響，呈現上行下緩走勢，上半年強勁復甦，成長率達8.34％；下半年則成長率放緩，第3、4季成長率約為3.58％、3.62％，併計下半年成長率約為3.60％。

中經院分析，台灣不同產業成長力道因內需蹣跚而呈K型發展，且因基期因素影響而上行下緩（上半年穩健成長、下半年成長放緩）。外貿部門部分，海關商品出口成長亮眼，全年年增率約24.64％，主因疫後全球經濟復甦帶動物資需求；至於進口部分則因出口、投資、消費等之引申需求提增而持續熱絡，並因比較基期因素，年增率27.89％，高於出口成長率；惟淨輸出仍持續擴張，全年規模約3.60兆元，年增率16.48％。

國內需求部分，民間消費因受疫情管制影響第2、3季成長表現，第4季雖有五倍劵挹注，不過因去年同期有三倍券效果，加上股市成交量自2021年7月後收縮，財富效果與成交手續費（民間消費之其他項目）成長趨緩，成長受挫，全年年增率約1.38%，對經濟成長率貢獻約0.66個百分點。

中經院表示，國內投資對經濟成長提供重要支撐，在科技業持續擴大投資布局，國內都更改建，以及綠能設施挹注下，投資規模持續擴大，2021年全年達4.97兆元，年增率達兩位數字約10.15％。其中民間投資規模突破4兆達4.13兆元，年增率12.69％。

中經院預測明年（2022年）國內經濟成長表現，在比較基期已高，且全球經濟景氣前景轉趨保守情形下，全年成長率約為 3.55％，雖較今年的5.84％差距2.29個百分點，但已連續三年成長率突破3.0％關卡。

至於美元匯率部分，中經院認為，雖然美元指數自5月以來走勢增強，但新臺幣兌美元匯率價位持續維持高檔、呈現升值走勢。即便日圓、韓元兌美元匯率因經濟表現不佳而走跌，但新臺幣兌美元並未有回檔跡象，預測2021年第4 季新臺幣兌美元價位約維持27.90元兌換一美元，與第3季平均價位差不多。全年平均匯價約為28.04元，較去年的29.58元升值約5.22％，略高於5％。