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友達擴大在台投資 總額逾1,300億元

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

投審會今日核准友達對大陸投資案，友達將對昆山廠投資人民幣39.95億元（約美金6.17億元），並同時承諾擴大在台投資，包括四年內投入國內研發、投資金額達400億元，資本支出達910.8億元之計畫，並新增聘用2,700人。

友達預計110年至113年資本支出預計將達910.8億元，友達回應，將投資於擴充臺中8.5代和6代AHVA高階技術產能。此外，友達將持續每年100億元規模的研發投入，致力於前瞻技術及產能技術升級，以提供「台灣製造」面板，支持國際品牌客戶進行全球市場銷售。

近期面板報價市頻頻走跌，友達卻逆勢大舉加碼投資，友達表示，主要原因是考量在高階筆記型電腦市場看到的需求依舊強勁。此外，友達為保持對昆山廠之經營獨立及自主性，以人民幣39.95億元，間接受讓取得友達昆山49％股權，持股比率將增至100％，將具有完全控制力，及對友達昆山廠增資3.84億美元。

投審會關鍵技術小組表示，考量友達公司主要前瞻研發均在臺灣，大陸昆山廠定位為臺灣面板總部之代工廠，應不至有技術外流之風險，同意本次增資案。

近年來AIoT發展趨勢及疫情所催生的新常態，加速產業數位轉型並造成全球市場劇變，面板產業業也出現結構轉變。友達回應，今年對於昆山廠LTPS產能的擴充，係沿用既有技術和既有廠房，以提升整體筆電面板產能，以因應後疫情時代持續強勁的IT面板需求，並鞏固友達在高階筆電面板全球市占率。

此次股權交易完成後，友達昆山將為友達光電100%持股之子公司。此外，亦將對友達昆山現金增資以支應LTPS筆電面板產能擴充之資金需求，月產能將提升至4.7萬片。

目前友達在顯示器製造生產方面，除了立足於台灣，於中國大陸、新加坡等地擁有製造基地，友達表示，將會配合客戶需求做適度的產能擴充，將產能做最佳化調配，並延攬在地優質人才創造就業機會。

友達 面板

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