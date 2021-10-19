泰鼎沙盒計畫 今正式啟用

台商泰國第一大廠泰鼎（4927）響應泰國政府政策規劃並建置之泰鼎沙盒計畫，於今（19）日正式啟用。泰鼎沙盒計畫經由團隊緊密的團結合作，在短短45天內如期完成建置。除配置太陽能板屋頂建築外，負責物資運送的智能機器人「Panda」也首度亮相。泰鼎沙盒計畫從場地規劃、住所安排、實質防護功能、智能科技到結合太陽能節能機能等設計，不只作為泰國龍仔厝府當地企業的先驅，亦可算得上是泰國當地首屈一指的專案。

該公司表示，今日活動邀請泰國當地政府官員參加開幕儀式。本日開幕儀式分為兩階段，上午為沙盒區域參觀及相關抗疫作為簡報分享，下午亦有感謝派對(Thank You Party)慶祝並慰勞一同推行計畫的同仁。

今日參與的泰國官員在實際參觀及聆聽簡報過程中，除讚泰鼎的相關規劃，也特別希望泰鼎提供沙盒計劃相關資訊及經驗分享以利政府單位後續研究，並做為日後輔導其他廠家的重要參考。

泰鼎指出，結合本公司日前已與泰國政府簽署推廣沙盒計畫合作備忘錄，本公司在抗疫規劃上已備受政府肯定，未來除本公司持續提供抗疫經驗外，泰國政府也將提供包含免費PCR檢測、新進員工疫苗接種、染疫員工安置等各方面的抗疫資源予本公司，透過互惠合作，協力抗疫。