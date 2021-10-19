Yahoo奇摩App升級 導入會員經營解決方案
擁有百萬活躍用戶的Yahoo奇摩App繼9月釋出用戶搶先體驗版後，今天宣布導入會員經營解決方案「Yahoo奇摩粉絲通」，並在App底部選單新增專屬入口，目前已吸引近200家商家、公益團體等開通帳號。
Yahoo奇摩發布新聞稿指出，粉絲通的「訊息」區塊提供品牌商家與會員、粉絲互動的管道；「探索」區塊可引導用戶連結各品牌、商家與公益組織，更容易找到有興趣加為好友的帳號。
會員無論在Yahoo奇摩App或Yahoo奇摩超級商城App都能使用粉絲通服務，並能同步讀取相同的聊天室與對話訊息。
針對大量訊息查找、回溯舊訊息等需求，Yahoo奇摩粉絲通整合搜尋列，除了查詢帳號和訊息外，還可以透過關鍵字搜尋，幫助用戶快速找到商品、已完成購買的訂單等內容。
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