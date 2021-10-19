訂單大增！AMD、輝達業務推動台積電明年營收增長

集微網消息，供應鏈消息人士稱，除了來自蘋果和聯發科的訂單，來自AMD和輝達的HPC處理器訂單將是台積電2022年收入增長的另一主要驅動力。

據《電子時報》報導援引上述人士稱，儘管後疫情時代經濟復甦仍存在不確定性，但AMD和輝達都對其高性能計算GPU和CPU的銷售前景充滿信心，這促使他們將2022年的訂單向供應鏈合作夥伴增加了至少30%，以確保客戶有足夠的出貨量。

台積電將是其中最大的受益者。一方面，AMD要求台積電為其新產品增加更多的7/6/5nm製程產能，因為ABF載板在2021年影響了其出貨量後，供應緊張狀況將在2022年逐季緩解。

近兩年來，AMD在服務器、筆記本電腦和台式機的CPU和GPU市場份額顯著提升，遊戯晶片出貨量也大幅上升。據消息人士透露，該公司2021年的年收入預計將同比增長60%，達到156億美元，如果不是因為ABF載板的短缺，增長可能會更高。

消息人士稱，為了在2022年實現進一步增長，AMD除了增加與後端合作夥伴和ABF載板供應商的訂單外，還將大幅增加台積電的7nm和6nm製造訂單，並將使用5nm製程來製造其新產品，進一步提高其對純晶圓代工廠的收入貢獻。

另一方面，消息人士表示，輝達已決定在2022年為其下一代Ada lovelace架搆的RTX 40系列GPU採用台積電的5nm工藝。隨著輝達訂單的回歸，明年台積電5nm高性能計算平台的營收和毛利率將逐季飆升。

消息人士還指出，輝達的許多其他供應鏈合作夥伴已經收到了好消息，鋻於其數據中心服務器、遊戯和加密挖鑛應用GPU的強勁出貨勢頭，他們從輝達獲得的訂單可能在2022年翻一番。

市場消息人士估計，由於對蘋果、AMD、輝達、高通、聯發科和英特爾的出貨量大幅增加，以及明年將生效的報價上調，台積電2022年的收入將同比增長15%以上。