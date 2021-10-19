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十銓推出DDR5超頻記憶體 搶攻電競商機

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
十銓新推出的T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體，採用鋁合金一體成形沖壓製程，以大面積光影流線造型，在電競市場獨樹一格。 圖／十銓提供
十銓新推出的T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體，採用鋁合金一體成形沖壓製程，以大面積光影流線造型，在電競市場獨樹一格。 圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓科技今（19）日隆重發表T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體，延伸DDR4簡約俐落設計，本體採用鋁合金一體成形沖壓製程，以大面積光影流線造型為主，搭配多角度線條勾勒整體視覺呈現，以展現VULCAN DDR5獨特風格。最高規格提供雙通道的32GBx2，及頻率可達5,200MHz，兼具美型和效能的T-FORCE VULCAN DDR5 將引領超頻嶄新世代。

T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體於日前十銓科技2021線上發布會首度亮相，即獲得全球電競及超頻玩家高度期待。VULCAN DDR5電競超頻記憶體採用專業導熱矽膠加強散熱片與記憶體之間的結合，強化電源管理晶片散熱設計，從上而下完美導流，迅速帶走熱源，讓記憶體維持最佳的工作溫度及運作更穩定。在規格上提供4,800MHz及5,200MHz的頻率與單支16GB、32GB 或是雙通道的 16GBx2、32GBx2 的套組，滿足消費者全方位追求飆速需求。VULCAN DDR5電競超頻記憶體經過完整相容性與可靠度測試，將為全球電競玩家及超頻專家搶先提供強悍效能。

在迎來全新的DDR5世代之際，T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體支援最新的Intel XMP 3.0一鍵超頻技術、搭載電源管理晶片以及具有On-die ECC除錯機制，讓系統穩定而且更有效率的運用電力，提供更好的效能及穩定的運算，VULCAN DDR5猶如火神發威，將橫掃嶄新世代。

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