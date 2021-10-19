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華證進攻晶片驗證海外市場 插旗美國矽谷

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
華證總經理林正德表示，未來將持續佈局海外IC驗證市場。 圖／華證提供
華證總經理林正德表示，未來將持續佈局海外IC驗證市場。 圖／華證提供

半導體設備代理商蔚華科技（3055）旗下子公司華證科技，宣布插旗美國矽谷設立營運據點，盼就近服務全球第一大晶片產業聚落。

蔚華科表示，本次進軍美國是華證科技自2018年擴大服務據點至中國後，再進一步拓展開發的海外市場。

美國在晶片設計、IDM、半導體設備製造，均超過全球50%的市占率，每年也有為數眾多的新創公司誕生，其中最主要的產業聚落就是位於舊金山灣區的矽谷。

華證科技總經理林正德表示，本次拓點美國矽谷不僅是考量市場商機，近期全球缺晶片的風暴下，更突顯出半導體產業倚賴國際間協作的必要性，進而推動華證科技進軍美國的全球佈局，就近服務客戶。

林正德表示，台灣晶圓代工與封裝測試在全球半導體產業中擁有最大的市占率，美國晶片設計公司也多數與台灣的晶圓代工和封測廠合作，晶片在半導體製程中所需的可靠度驗證與失效分析正是華證科技可提供且擅長的服務。未來將以美國接單、臺灣驗證的模式，達成高效溝通與實驗協作。

為迎接國內外半導體市場的高階晶片研發需求，華證科技將持續擴大產能與驗證能量，今年引進多種高階機台，適用於高速運算晶片的產品，如可靠度驗證機台HPB-4B，以及靜電防護測試機台MK-4等，致力於提供客戶一站式晶片驗證服務，有效縮短客戶產品開發推進市場的時間。

華證為蔚華集團旗下獨立之半導體電子產品第三方驗證實驗室，立足於兩岸晶片(IC)驗證領域，提供全方位的技術服務,包含可靠度試驗(RA)， 靜電防護能力檢測(ESD)， 失效分析(FA)與線路修補(FIB)等檢測項目，以及車用電子功能安全(ISO 26262 Functional Safety)諮詢輔導服務。

晶片 半導體 美國

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