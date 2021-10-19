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SEMI：全球矽晶圓出貨量看漲 成長力道延續至2024年

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）今(19)日發布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量一路走強至2024年。

SEMI預測，2021年矽晶圓出貨量將比去年同期大增13.9%，來到近14,000百萬平方英吋（ MSI）的歷史新高，這波漲幅又以邏輯、代工和記憶體部門為最大宗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在終端市場推動下，半導體出現強勁的長期成長需求，帶動矽晶圓出貨量顯著攀升。這波成長態勢持續增強，可望延續好幾年的時間。

不過他進一步指出，總體經濟復甦步伐放緩，以及晶圓製造產能何時增加以因應不斷地增長需求，也都可能帶來一定的影響。

SEMI表示，矽晶圓是打造半導體的基礎構件，對於電腦、通訊、消費性電子等所有電子產品來說，都是十分重要的元件。矽晶圓經過高科技設計，外觀為薄型圓盤狀，直徑分為多種尺寸（1 吋到 12 吋），半導體元件或「晶片」多半以此為製造基底材料。

SEMI所做的矽晶圓出貨調查所有數據，包含原始測試晶圓（virgin test wafer）、外延矽晶圓（epitaxial silicon wafers）等拋光矽晶圓，以及出貨予終端使用者之非拋光矽晶圓。

矽晶圓 半導體

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