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寧願薪水少也不後悔離開台積電 過來人：年紀到了就懂

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇為何有人寧願減少薪水，也要離開科技業。 圖／聯合報系資料照
一名網友好奇為何有人寧願減少薪水，也要離開科技業。 圖／聯合報系資料照

以往常聽到許多人稱羨「科技新貴」，能進入科技產業，薪資通常都很不錯，像是「護國神山」台積電，讓不少人擠破頭也想進去，不過有一名從事科技業的網友發文表示，聽到學長或同學紛紛轉職到國營事業，讓他很好奇為何願意降價轉行？貼文一出就有過來人解釋原因

原PO在《Dcard》寫道自己剛畢業進入科技業沒幾年，卻陸續聽到過去的學長或同學，有些開始轉職國營或中科院。這些人原本待的地方不乏台積電、一線系統廠機構、外商客服設備，雖然轉職後從事的不是電資相關工作，薪水也沒有IC產業來得多，但還不算太差，只不過他還是很好奇為何他們願意降薪那麼多，因為和他們不太熟不好意思問，於是上網詢問鄉民們看法。

有過來人認為「家庭生活」是原因之一，「等你有家庭或是家裡有長輩需要照顧，你也會想去國營或是中科院，很多事情是金錢買不到的」、「國營、中科院就是給相對重視生活與家庭時間的人，工作細水長流，能久待比較重要」、「等年紀有了，體力腦力不如剛畢業的，再加上有家庭小孩、長輩要照顧，你就知道國營的好」。

還有人說「就是壓力啊，誰不喜歡錢」、「健檢報告說明一切」、「我只能說工作到一定的階段，選擇就真的不是錢，但是還沒達到那境界不懂也沒錯，年紀到了自然會懂」、「主要誘因是工時短、壓力低、不用動腦」。

台積電 薪水

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